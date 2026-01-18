Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu

Nemesis Kolektifi aktivistleri Fransa'nın başkenti Paris'te İran rejimine karşı düzenledikleri protestoyla büyük ses getirdi. Canlı yayın sırasında üzerlerindeki çarşaf ve peçeleri çıkarıp atan kadınlar, ellerindeki İran dini lideri Ali Hamaney'in fotoğraflarını ateşe vererek; "İran'da mücadele edenlere koşulsuz destek!" mesajı gönderdi.

İran'da kadın hakları için savaşan hemcinslerine destek olmak için Paris sokaklarına çıkan Nemesis Kolektifi, dünya basınında çok ses getiren bir eyleme imza attı.

PEÇELER ÇIKTI, FOTOĞRAFLAR ATEŞE VERİLDİ

Aktivistler, önce siyah çarşaflar içinde meydanda saf tuttu. Canlı yayına geçilmesiyle birlikte peçelerini söküp atan kadınlar, "baskıya boyun eğmiyoruz" mesajı verdi. Aktivistler ellerindeki Ayetullah Ali Hamaney fotoğraflarını da yaktı.Alevler içinde kalan fotoğrafları havaya kaldıran eylemciler, İran rejiminin otoritesini tanımadıklarını ilan etti.

"KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK !"

Fotoğrafların yandığı esnada meydanda " Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları yükseldi.

Grup adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biz, bize dayatılan korku imparatorluğunu da yakıyoruz. İran'da canı pahasına sokaklarda olan, zindanlarda direnen her bir kadın için buradayız. Desteğimiz koşulsuz, öfkemiz ise dinmeyecek."