Pedofili dosyasından Mamdani\'nin annesinin de görüntüleri çıktı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein dosyaları kapsamında yayımladığı yeni materyaller, geniş sosyal çevrelere yayılan bağlantı ağını yeniden uluslararası gündeme taşıdı. Bu kapsamda, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin annesi, dünyaca ünlü film yönetmeni Mira Nair'in de belgelerde anıldığı ortaya çıktı.

FİLM TANITIM ETKİNLİĞİNE KATILMIŞ

Adı dosyalarda geçen Nair'in, 2009'da Ghislaine Maxwell'in New York'taki evinde yapılan ve Epstein'ın yakın çevresinin katıldığı bir parti sonrası gerçekleşen film tanıtım etkinliğine ilişkin bir e-posta yazışmasında yer aldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLARDA KİMLER YOK Kİ

Söz konusu yazışma, publicist Peggy Siegal'in 21 Ekim 2009 tarihli e-postasında, Nair'in film "Amelia" sonrası düzenlenen partiye katıldığını belirtiyor. Yazışmada, etkinlikte eski ABD Başkanı Bill Clinton, Amazon CEO'su Jeff Bezos gibi pek çok tanınmış ismin bulunduğu ifade ediliyor.

"SUÇ VEYA SUÇ ORTAKLIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Yeni açıklanan belgeler bu e-postayı içeriyor olmasına rağmen, uzmanlar ve dış basın kuruluşları, isimlerin dosyada geçmesinin otomatik olarak suç veya suç ortaklığı anlamına gelmediğini vurguluyor. Nair'in adı geçen yazışmada yer alması, sadece o dönemki sosyal ilişkileri ve davet listelerini yansıtıyor; suç isnadı veya doğrudan bir bağlantı kanıtı sunmuyor.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Bu gelişme, Mamdani ailesinin kamuoyundaki profilini daha da görünür kıldı. Zohran Mamdani, Uganda doğumlu sosyalist siyasetçi olarak New York Belediye Başkanı seçilmiş, Mira Nair ise dünya sinemasında saygınlığı bulunan bir yönetmen olarak biliniyor.

Uzmanlar, Epstein dosyasından çıkan yeni belgelerin toplumun merakını artırdığına işaret ederken, söz konusu kişilerin ilişkilere dair ortaya çıkan her ismin bağlam içinde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu tür kayıtlar, yalnızca kişi isimlerinin yer aldığı sosyal ve profesyonel etkileşimlere dair bir çerçeve sunuyor; suç veya suç ortaklığına dair somut delil sayılmıyor.