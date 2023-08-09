Pekin'de Sel Felaketinde 33 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pekin'de Sel Felaketinde 33 Kişi Hayatını Kaybetti

09.08.2023 13:01

Çin'in başkenti Pekin'de meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağış sonucu meydana gelen selde 33 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, 18 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Sel nedeniyle 1 milyon 290 bin kişi etkilendi, 59 bin ev yıkıldı ve 147 bin ev ağır hasar aldı.

Çin'in başkenti Pekin'de fırtına sonucu meydana gelen selde 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kayıp.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Çin'i vuran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sele neden oldu. Başkent Pekin'de 8 Ağustos gece yarısı itibarıyla can kaybının 33 olduğu bildirildi. Çin medyası ayrıca 18 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

56 BİN EV YIKILDI

Elde edilen son verilere göre; 1 milyon 290 bin kişi selden etkilendi. 59 bin evin yıkıldığı, 147 bin evin ise ağır hasar aldığı açıklandı.

Çin'in başkenti Pekin'de sel: 33 ölü, 18 kayıp var! Binlerce ev yıkıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pekin'de Sel Felaketinde 33 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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