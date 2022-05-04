Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar - Son Dakika
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Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar

04.05.2022 09:54
Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar

Türkiye'nin Pençe-Kilit operasyonu devam ederken, Pentagon'un hazırladığı yeni bir rapor, terör örgütü PKK'nın yeni bir müttefik bulduğunu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'nin operasyonu sonrasında İran destekli militanlar da Türk güçlerine saldırılar düzenliyor. PKK'nın yeni müttefikinin amacının ise, "Irak'ın bağımsızlığının koruyucuları olarak görülmek" olduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik Pençe-Kilit operasyonu devam ederken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dikkat çekici bir rapor geldi.

İRAN DESTEKLİ MİLİTANLARLA İŞ BİRLİĞİ

ABD askeri istihbarat birimlerinin hazırladığı raporda, Türkiye'nin askeri operasyonu ile birlikte terör örgütü PKK'nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtildi. ABD askeri istihbarat birimlerinin İran destekli militanların, terör örgütü PKK ile Türkiye'ye karşı koordineli saldırılar düzenlediğine dair bulguları ve görüşlerini paylaştı.

IRAK VE SURİYE'DEKİ TÜRK GÜÇLERİNE SALDIRILAR

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından hazırlanan raporda İran destekli militanların son aylarda Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine saldırılar düzenlediği de belirtilirken, "Irak'taki bu saldırıların bazıları PKK ile işbirliği içinde gerçekleşti" yorumu yapıldı. Sözcü'nün haberine göre hazırlanan kapsamlı raporda, "Türkiye'nin Şubat ayında kuzey Irak'ta PKK'yı hedef aldığı saldırıların ardından yeni bir İran destekli militan grup, Musul'un kuzeyindeki Türkiye'nin askeri üssüne roket saldırısı düzenledi" denildi. Yayınlanan raporda, "DIA, Türkiye'nin hava ve drone ile PKK'yı vurmasına tepki olarak bu militan grubun PKK ile koordineli çalışmaya devam edeceğini öngörüyor" denildi.

AMAÇLARI ÇOK FARKLIYMIŞ

DIA'nin hazırladığı raporda ise terör örgütü PKK ile işbirliği yapan militanların amacına dair de yorumlar yer aldı. Raporda, "Militanlar muhtemelen Türkiye'nin operasyonu sonrasında Türk güçlerine saldırarak Irak'ın bağımsızlığının koruyucuları olarak görülmelerini amaçlıyor" denildi.

OPERASYON GEÇEN AY BAŞLAMIŞTI

Pençe Kilit Operasyonu geçen ay başlamıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan'da başlayan askeri operasyon ile ilgili duyuru yapmıştı. Akar, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır" sözleriyle operasyon ile ilgili konuşmuştu. Operasyon Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik düzenlenmiş ve hem karadan hem de havadan gerçekleştirilmişti.

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