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Pentagon: İran'dan fırlatılan drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu - Son Dakika
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Pentagon: İran'dan fırlatılan drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu

İran'dan fırlatılan bir drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu. Bu, Kızıldeniz dışındaki ticari bir gemiye yönelik İsrail-Hamas savaşı sürecinde meydana gelen ilk saldırıdır. Husi isyancıları, İran'ın desteklediği bir yanıt olarak, Kızıldeniz'deki İsrail'e bağlı batılı gemilere saldırılar düzenlemiştir. Tahran, saldırıya karışmadığını iddia ederken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarda da rolü olmadığını söyledi.

Pentagon: İran\'dan fırlatılan drone, Hint Okyanusu\'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu
25.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:11
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Bir Pentagon sözcüsü, "Liberya bayrağa sahip, Japon bayraklı ve Hollanda tarafından işletilen kimyasal tanker, Hint Okyanusu'nda, Hindistan kıyısından yaklaşık 200 deniz mili uzaklıkta, İran tarafından fırlatılan tek yönlü bir saldırı dronu tarafından vuruldu," dedi.

Bu saldırı, İsrail-Hamas savaşı başladığından beri Kızıldeniz dışında meydana gelen ilk saldırı oldu.

Son haftalarda Kızıldeniz'deki ticari gemilere bir dizi saldırı gerçekleşti. İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husiler, İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistin İslam Hareketi Hamas arasındaki savaşa yanıt olarak gerçekleştirildi.

Bu saldırılara karşılık olarak Amerikan ve Fransız savaş gemileri tarafından birçok füze ve drone düşürüldü.

Tahran, bu saldırıya karışmadığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Cumartesi günkü drone saldırısına karışmadıklarını, ülkelerinin bölgedeAynı zamanda Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarda da rolü olmadığını söyledi.

Cumartesi günü Tahran'da düzenlenen Filistin Uluslararası Konferansın'da konuşan Amirabdollahian, bölgede İran'ı temsil eden herhangi bir grubun olmadığını söyledi.

Yemen'deki Husi isyancılarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları, küresel ticaretin bu bölgeden uzaklaşmasına ve beklenen gecikmelere ve artan fiyatlara neden olmasına yol açtı.

Dünya deniz ticaretinin yaklaşık yüzde on ikisinin yapıldığı Kızıl Deniz'de meydana gelen saldırılar nedeniyle küresel ticaretin bu bölgeden uzaklaşmasına ve beklenen gecikmelere ve artan fiyatlara neden olmasına yol açtı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Hamas, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon: İran'dan fırlatılan drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu - Son Dakika


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