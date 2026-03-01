Pentagon: İran\'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

CENTCOM yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarında 3 ABD askerinin öldüğünü belirtti.

ABD, ZAYİAT VERMEYE BAŞLADI

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'ın misillemeleriyle alevlenen Orta Doğu'daki savaşın uzaması endişesi artarken, CENTCOM'dan kritik açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

CENTCOM, Epic Fury Operasyonu kapsamında İran'a ait bir savaş gemisinin ABD güçleri tarafından vurularak batırıldığını aktararak, "İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvet, Epic Fury Operasyonu'nun başlangıcında ABD güçleri tarafından vuruldu. Gemi şu anda Umman Körfezi'nin dibinde. Başkan'ın da söylediği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, IRGC ve polis mensupları silahlarınızı bırakmalısınız. Gemiyi terk edin" dedi.

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

CENTCOM, ayrıca Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askerinin çatışmada hayatını kaybettiğini, 5'inin ise ağır yaralandığını belirterek, "Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmekte ve müdahale çabalarımız sürmektedir" dedi..

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.