Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

Haberin Videosunu İzleyin
Pentagon: İran\'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
01.03.2026 17:59  Güncelleme: 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pentagon: İran\'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Haber Videosu

İsrail'le birlikte İran'ı vuran ABD ilk zayiatını açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "İran'a karşı düzenlenen operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5'i ağır yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarında 3 ABD askerinin öldüğünü belirtti.

ABD, ZAYİAT VERMEYE BAŞLADI

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'ın misillemeleriyle alevlenen Orta Doğu'daki savaşın uzaması endişesi artarken, CENTCOM'dan kritik açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

CENTCOM, Epic Fury Operasyonu kapsamında İran'a ait bir savaş gemisinin ABD güçleri tarafından vurularak batırıldığını aktararak, "İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvet, Epic Fury Operasyonu'nun başlangıcında ABD güçleri tarafından vuruldu. Gemi şu anda Umman Körfezi'nin dibinde. Başkan'ın da söylediği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, IRGC ve polis mensupları silahlarınızı bırakmalısınız. Gemiyi terk edin" dedi.

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

CENTCOM, ayrıca Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askerinin çatışmada hayatını kaybettiğini, 5'inin ise ağır yaralandığını belirterek, "Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmekte ve müdahale çabalarımız sürmektedir" dedi..

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Rabbim sayılarını artırsın 192 3 Yanıtla
    Tscherkes Schamil Tscherkes Schamil:
    amin amin amin. Allahım bu mübarek ayda mazlumları oruçluyken gafil avlamaya çalışan şeytanın hizmetkarlarımı helak eyle. tüm dünyaya uyanmayı nasip eyle. sıra bize gelmeden bu savaş bizi ilgilendirmez diyenlerinde gözünü aç Allahım amin 120 2
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bizde bu sayıları yedik 13 0
  • Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    Rabbım bu mübarek ramazan ayının hürmetine sayılarını kat kat artırsın 89 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    tipe bakarmisiniz tipe... 47 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    rabbiniz teknoloji tarafını tutuyor 0 4 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Allah bereket versin Maşallah maşallah 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:10:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.