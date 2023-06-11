Philadelphia'da akaryakıt yüklü tanker patladı, otoyol çöktü

ABD'nin Philadelphia eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker patlayıp alev aldı. Patlamanın ardından I-95 otoyolu kuzey yönünün bir bölümü çöktü.

YOL ÇÖKTÜ

Konuya ilişkin açıklama yapan Philadelphia İtfaiye Dairesi Bölük Şefi Derek Bowner, "Kuzey yönündeki 95 otoyolunda çökme yaşandı ve güney yönü yangın nedeniyle zarar gördü. Alttaki alt geçitte yoğun sıcaklık ve yangın gözlemledik." şeklinde konuştu.

"TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Patlamanın yakıt veya gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, Belediye Başkanlığı Sözcüsü Sarah Peterson, yangının ise kontrol altında olduğunu belirtti. Philadelphia Acil Durum Yönetimi Ofisi Direktörü Dominick Mireles, çökme ve yangınla uzun bir süre uğraşacaklarını söyledi. Mireles, "Bugün uzun bir gün olacak. Yol tamamen kullanılamaz hale geldi." dedi.

"UZUN BİR SÜRE KAPALI OLACAK"

Philadelphia İdare Müdürü Tumar Alexander ise bu olayın topluma uzun bir süre boyunca büyük etkisi olacağını söyledi. Alexander, basın toplantısında, "95 otoyolu uzun bir süre kapalı olacak" ifadelerini kullandı.