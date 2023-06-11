Philadelphia'da akaryakıt yüklü tanker patladı, otoyol çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Philadelphia'da akaryakıt yüklü tanker patladı, otoyol çöktü

11.06.2023 23:34

ABD'nin Philadelphia eyaletinde seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker patladı ve alev aldı. Patlamanın ardından I-95 otoyolu kuzey yönünün bir bölümü çöktü. Yangın kontrol altına alınırken, otoyolun uzun bir süre kapalı kalacağı belirtildi.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker patlayıp alev aldı. Patlamanın ardından I-95 otoyolu kuzey yönünün bir bölümü çöktü.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde akaryakıt yüklü tanker patladı, yol çöktü

YOL ÇÖKTÜ

Konuya ilişkin açıklama yapan Philadelphia İtfaiye Dairesi Bölük Şefi Derek Bowner, "Kuzey yönündeki 95 otoyolunda çökme yaşandı ve güney yönü yangın nedeniyle zarar gördü. Alttaki alt geçitte yoğun sıcaklık ve yangın gözlemledik." şeklinde konuştu.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde akaryakıt yüklü tanker patladı, yol çöktü

"TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Patlamanın yakıt veya gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, Belediye Başkanlığı Sözcüsü Sarah Peterson, yangının ise kontrol altında olduğunu belirtti. Philadelphia Acil Durum Yönetimi Ofisi Direktörü Dominick Mireles, çökme ve yangınla uzun bir süre uğraşacaklarını söyledi. Mireles, "Bugün uzun bir gün olacak. Yol tamamen kullanılamaz hale geldi." dedi.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde akaryakıt yüklü tanker patladı, yol çöktü

"UZUN BİR SÜRE KAPALI OLACAK"

Philadelphia İdare Müdürü Tumar Alexander ise bu olayın topluma uzun bir süre boyunca büyük etkisi olacağını söyledi. Alexander, basın toplantısında, "95 otoyolu uzun bir süre kapalı olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde akaryakıt yüklü tanker patladı, yol çöktü
ABD'nin Philadelphia eyaletinde akaryakıt yüklü tanker patladı, yol çöktü
ABD'nin Philadelphia eyaletinde akaryakıt yüklü tanker patladı, yol çöktü
YORUMLAR
500

Philadelphia, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Philadelphia'da akaryakıt yüklü tanker patladı, otoyol çöktü - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Son Dakika: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı
00:08 Son Dakika: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldı
00:11 Fenerbahçe'nin yabancı oyuncusu Attila Szalai: 'Kupa bizde, mutluyuz'
00:07 Kupa sevinci diline vurdu! Fenerbahçe'nin yabancı yıldızından Türkçe röportaj
00:05 Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu
00:01 Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu
23:15 Avrupa kupalarına gidecek temsilcilerimiz belli oldu! 4 takımımız 2 farklı turnuvada mücadele edecek
23:10 4 takım gönderiyoruz! İşte Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz
23:06 Philadelphia'da akaryakıt yüklü tanker patladı, otoyol çöktü
23:06 Fenerbahçe'nin 9 yıllık hasreti sona erdi! Ali Koç döneminde ilk kez kazandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 00:24:52. #1.13#
SON DAKİKA: Philadelphia'da akaryakıt yüklü tanker patladı, otoyol çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement