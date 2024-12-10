Piyangodan 33 milyon dolar kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Piyangodan 33 milyon dolar kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti

Piyangodan 33 milyon dolar kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti

Brezilya'nın en büyük piyangosu Mega Sena'dan 33 milyon dolar kazanan 73 yaşındaki Antônio Lopes Siqueira, kazandığı parayla başladığı diş tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Yüksek tansiyon ve diyabet hastası olan Siqueira, diş implantı yaptırmaya karar verdi ancak işlem sırasında ani bir rahatsızlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldığında kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, diş hekimi ve kliniği inceliyor.

10.12.2024 10:55
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Brezilya'nın en büyük piyangosu Mega Sena'dan 33 milyon dolar kazanan 73 yaşındaki Antônio Lopes Siqueira, kazandığı parayla başladığı diş tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Dört çocuk babası Siqueira, Brezilya'nın Mato Grosso bölgesinde hayvancılıkla uğraşan bir çiftçiydi. Kasım ayında sadece 66 penny ödeyerek aldığı biletle büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak talihli adam, kazancının tadını sadece bir ay çıkarabildi.

Siqueira, kazandığı parayla ilk olarak diş implantı yaptırmaya karar verdi. 4 Aralık Çarşamba günü yapılan işlem sırasında ani bir rahatsızlık geçirdi. Yüksek tansiyon ve diyabet hastası olan Siqueira'ya sağlık ekipleri müdahale etti, ancak yarım saatten fazla süren kalp durması sonrası hastaneye kaldırıldığında kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, diş hekimi ve kliniği inceliyor. Polis şefi Edison Pick, "Eğer doğal bir ölümse klinik sorumlu tutulamaz. Otopsi sonucunu beklememiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Ailesine yakın kaynaklar, Siqueira'nın kazandığı parayla ev almayı planladığını ancak "paranın tadını çıkaracak zamanı bile olmadığını" belirtti. Piyango biletini aldığı dükkanın sahibi ise Siqueira'nın düzenli müşterilerinden olduğunu ve sık sık büyük ikramiyeyi kazanmakla ilgili şakalar yaptığını söyledi.

Piyangodan 1 milyon lira kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Piyangodan 33 milyon dolar kazanan adam, diş estetiği yaptırdığı sırada hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yelloz Kız:
    nasipten öte köy yok 9 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    çocukların yer afiyet olsun:) 4 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Parayı yemek için diş önelmli adam doğru yolda ilerliyormuş ama doktor hayattan çekip koparmış geride kalanlara afiyet olsun 0 0 Yanıtla
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