Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı - Son Dakika
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Dünya

Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı

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Channel 4'ün yeni belgeseli, İspanya'nın popüler tatil beldesi Magaluf'taki artan cinsel saldırıları konu alıyor. Gizli çekim yapan gazeteci Ellie Flynn'in yaşadıkları, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. İspanya'da kişi başına en çok cinsel saldırı vakasının yaşandığı Magaluf'ta geçen yıl üç toplu tecavüz olayı kaydedildi. Yerel yönetimin aldığı önlemlere rağmen, özellikle İngiliz, İtalyan ve Fransız turistlerin karıştığı taciz olayları artıyor.

01.11.2024 10:03  Güncelleme: 10:25
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Channel 4 televizyonunun yeni belgeseli, İspanya'nın ünlü tatil beldesi Magaluf'taki tehlikeli durumu gözler önüne seriyor. 1 Kasım'da yayınlanacak "Magaluf Undercover: Predators and Parties" adlı belgeselde, yaşanan rahatsız edici olaylar gizli kamerayla kaydedildi.

Gazeteci Ellie Flynn'in yaşadığı olay, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Sahilde sarhoş numarası yapan Flynn'e yaklaşan bir grup erkek, "Tamamen sarhoş, hadi gidelim" diyerek kötü niyetlerini açıkça gösteriyor. Flynn, üçüncü bir erkeğin de yaklaşmasıyla güvenlik görevlilerinden yardım istemek zorunda kaldı.

Magaluf, İspanya'da kişi başına düşen cinsel saldırı vakalarında ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl bölgede üç farklı toplu tecavüz vakası yaşandı. Yerel yönetimin aldığı tüm önlemlere rağmen saldırı vakaları artmaya devam ediyor.

Belgeselde görüşlerine yer verilen 18 yaşındaki turist Matilda, "İnsanlar sürekli taciz ediyor. Keşke eğlenirken kendimizi güvende hissedebilsek" derken, geçen yıl içkisine ilaç atılan bir başka turist "Konuşamaz ve yürüyemez hale geldim" diye yaşadıklarını anlattı.

Yerel yönetim 2020'den bu yana alkol satışına sınırlama getirdi, gece alkol satışını yasakladı ve polis sayısını artırdı. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, özellikle İngiliz, İtalyan ve Fransız turistlerin karıştığı taciz olayları ve cinsel saldırı vakaları rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı
Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı
Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı
Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı
Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı

Yerel Yönetim, Channel 4, 3-sayfa, İspanya, turist, Tatil, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir bir grup erkeğin tacizine uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ÖMÜR KİLLİOĞLU:
    Resmen konulu hikaye anlatmışsınız yani yanıtım mı yapıyorsun son dakika ekibi ne gerek var bu habere koyma haberi daha iyi 6 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne Gerek Var Lüzumsuz kişi 5 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Keşke bunu haber konusu yapmasaydınız şimdi Türkiye’de de aynı olayı kadınlar yapacak erkeklerden para koparacak 1 0 Yanıtla
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