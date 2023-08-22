Polisten kaçan araç sürücüsü kalabalığa daldı, bir yaya ezildi

Amerika'da trafik kurallarını ihlal ettiği için polisten kaçan sürücü kalabalığa daldı. Aracın çarptığı bir yaya ezildi.

Sosyal medyaya yüklenen şok edici bir video, siyah bir Ford F150 pikap kamyonunun pazar akşamı 17. Cadde ve Northside Drive kavşağında dönerek hareket ettiğini, etrafının tıkanmış trafik ve seyircilerle çevrili olduğunu gösteriyor.

Uzaktan sokak gösterisini çeken insanlar, bir Georgia devriyesinin gelmesiyle tezahürat ederken, kamyon hızla döner ve sonucunda bir seyirci grubuna doğru ilerler.

Bazı insanların kamyon tarafından ezildiği görülürken, diğerleri güçlükle yolun dışına atlayabildi.

Sürücünün tehlikeli sürüşüne tepki olarak, devriye arabasını hızlandırır ve F150'e çarparak, kamyonu döndürür ve durmaya zorlar, bu sırada pit manevrası gerçekleştirilir.

Ardından memur silahını çıkarır, arabasının kaputuna atlar, şüpheliyi kolundan tutar ve kamyonu durdurur.

Sürücünün direnmediği görünür, ellerini kaldırırken memur onu devirir ve kelepçeler.

Kamyon tarafından ezilen en az bir yayalardan birinin yaralanması tıbbi yardım gerektirdiği şeklinde WSBTV rapor ediyor.

Georgia Devriyesi, adı açıklanmayan devriye memurunun kavşak yakınında olduğunu ve sokak gösterisini fark edip kamyonu durdurmak için müdahale ettiğini ifade etti.

Son yıllarda büyük şehirlerde artan bir sorun haline gelen sokak gösterileri, aday stunt şoförlerin araçlarıyla tehlikeli numaralar yaparak yolların ortasında tehlikeli hareketler sergilediği olaylar olarak dikkat çekiyor.

Pandemi döneminde sürücü sayısı azaldığında bu gösterilerin popülaritesi artsa da, özellikle Los Angeles gibi yoğun sokaklarda bu tür numaraların devam ettiği gözlemleniyor.