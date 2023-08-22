Polisten kaçan araç sürücüsü kalabalığa daldı, bir yaya ezildi - Son Dakika

Polisten kaçan araç sürücüsü kalabalığa daldı, bir yaya ezildi

Polisten kaçan araç sürücüsü kalabalığa daldı, bir yaya ezildi
Son Güncelleme: 22.08.2023 12:05

Amerika'da trafik kurallarını ihlal eden bir sürücü, polisten kaçarken kalabalığa daldı ve bir yaya ezildi. Olay anı sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. Sürücüye müdahale eden polis, aracı durdurmayı başardı ve sürücüyü gözaltına aldı. Yaralanan yayadan birinin tıbbi yardım aldığı belirtildi. Sokak gösterileri, son yıllarda büyük şehirlerde artan bir sorun haline gelmiş ve tehlikeli hareketler sergileyen stunt şoförlerin popülerliği artmıştır.

Amerika'da trafik kurallarını ihlal ettiği için polisten kaçan sürücü kalabalığa daldı. Aracın çarptığı bir yaya ezildi.

Polisten kaçan araç sürücüsü aracı ile kalabalığa daldı

Sosyal medyaya yüklenen şok edici bir video, siyah bir Ford F150 pikap kamyonunun pazar akşamı 17. Cadde ve Northside Drive kavşağında dönerek hareket ettiğini, etrafının tıkanmış trafik ve seyircilerle çevrili olduğunu gösteriyor.

Uzaktan sokak gösterisini çeken insanlar, bir Georgia devriyesinin gelmesiyle tezahürat ederken, kamyon hızla döner ve sonucunda bir seyirci grubuna doğru ilerler.

Bazı insanların kamyon tarafından ezildiği görülürken, diğerleri güçlükle yolun dışına atlayabildi.

Polisten kaçan araç sürücüsü aracı ile kalabalığa daldı

Sürücünün tehlikeli sürüşüne tepki olarak, devriye arabasını hızlandırır ve F150'e çarparak, kamyonu döndürür ve durmaya zorlar, bu sırada pit manevrası gerçekleştirilir.

Ardından memur silahını çıkarır, arabasının kaputuna atlar, şüpheliyi kolundan tutar ve kamyonu durdurur.

Sürücünün direnmediği görünür, ellerini kaldırırken memur onu devirir ve kelepçeler.

Kamyon tarafından ezilen en az bir yayalardan birinin yaralanması tıbbi yardım gerektirdiği şeklinde WSBTV rapor ediyor.

Polisten kaçan araç sürücüsü aracı ile kalabalığa daldı

Georgia Devriyesi, adı açıklanmayan devriye memurunun kavşak yakınında olduğunu ve sokak gösterisini fark edip kamyonu durdurmak için müdahale ettiğini ifade etti.

Son yıllarda büyük şehirlerde artan bir sorun haline gelen sokak gösterileri, aday stunt şoförlerin araçlarıyla tehlikeli numaralar yaparak yolların ortasında tehlikeli hareketler sergilediği olaylar olarak dikkat çekiyor.

Polisten kaçan araç sürücüsü aracı ile kalabalığa daldı

Pandemi döneminde sürücü sayısı azaldığında bu gösterilerin popülaritesi artsa da, özellikle Los Angeles gibi yoğun sokaklarda bu tür numaraların devam ettiği gözlemleniyor.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Polisten kaçan araç sürücüsü kalabalığa daldı, bir yaya ezildi - Son Dakika


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