Polonya: Sınırı geçmeye çalışan 200'e yakın göçmen gözaltına alındı

Polonya Savunma Bakanlığı dün gece sınırı geçmeye çalışan 200'e yakın göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Polonya Sınır Muhafızları Sözcüsü Anna Michalska, 500'den fazla göçmenin sınırı geçmeye çalıştığını söyledi.

Anna Michalska, Polonya'ya geçen göçmenlerin hepsinin yakalandığını ve geri gönderildiğini belirtti.

Michalska, "Yaralanan üçü çocuk beş göçmen Polonya'da hastanede tedavi görüyor ve durumları ciddi değil" dedi.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği, Belarus'u "göçmenleri kullanarak provokatif eylemler gerçekleştirmekle" suçladı. Açıklamada, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya destek verildiği vurgulandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmak için göçmenleri sınırdan geçmeleri için cesaretlendirmekle suçlanıyor.

Lukaşenko iddiaları reddediyor.

Yüzlerce Iraklı göçmen ülkelerine dönüyor

Öte yandan, Polonya-Belarus sınırında bekleyen binlerce kişi yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladı.

Belarus hükümeti dün 1000 kadar göçmenin otobüslerle kamp alanından sığınağa alındığını açıkladı.

Irak Hava Yolları'nın bugün Minsk- Bağdat seferini yapan uçağında, çoğu Irak vatandaşı olan 431 göçmen var.

Reuters haber ajansı, Belarus Hava Yolları Belavia'nın da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Minsk'e giden uçuklara, Afganistan, Irak, Lübnan, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceğini bildirdi.