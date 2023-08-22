Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti

Polonya'da Liberal Partili siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Szostak, kameralar önünde 1 dakika boyunca bağırdı.
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Polonya'da ilginç anlar yaşandı. Liberal Partisi adayı Jana Szostak, savaşla ilgili basın açıklaması yaptı.
Szostak, basın açıklamasının ardından Rusya'yı ilginç bir şekilde protesto etti. Jana Szostak, kameralar önünde 1 dakika boyunca aralıksız bağırdı. Szostak, tepkisinin Batı'nın Rusya'ya karşı ortak duygularını temsil ettiğini ifade etti.
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