Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti - Son Dakika

Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti

Son Güncelleme: 22.08.2023 22:19

Polonya'da Liberal Partili siyasetçi Jana Szostak, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'yı ilginç bir şekilde protesto etti. Szostak, basın açıklamasının ardından kameraların karşısında 1 dakika boyunca bağırdı.

Polonya'da Liberal Partili siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Szostak, kameralar önünde 1 dakika boyunca bağırdı.

POLONYALI SİYASETÇİDEN İLGİNÇ "RUSYA" PROTESTOSU

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Polonya'da ilginç anlar yaşandı. Liberal Partisi adayı Jana Szostak, savaşla ilgili basın açıklaması yaptı.

1 DAKİKA BOYUNCA BAĞIRDI

Szostak, basın açıklamasının ardından Rusya'yı ilginç bir şekilde protesto etti. Jana Szostak, kameralar önünde 1 dakika boyunca aralıksız bağırdı. Szostak, tepkisinin Batı'nın Rusya'ya karşı ortak duygularını temsil ettiğini ifade etti.

Turan Yiğittekin
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Son Dakika Dünya Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti - Son Dakika
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