Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor

08.02.2026 07:04
Prens Andrew'un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey, Jeffrey Epstein'ın ölmediğini, cezaevinden planlı bir operasyonla kaçırıldığını ve İsrail'de saklandığını öne sürerek Epstein'ın ölümüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Epstein'in İsrail'de bulunduğuna dair bir fotoğraf servis edilmiş ve bu kare geniş yankı uyandırmıştı.

Jeffrey Epstein'ın 2019'daki ölümüne ilişkin komplo teorileri yeniden alevlenirken, Prens Andrew'un eski kız arkadaşı Lady Victoria Hervey'in canlı yayındaki açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Andrew Windsor'ın eski sevgilisi Lady Victoria Hervey, hüküm giymiş finansör Jeffrey Epstein'ın ölmediğini ve cezaevinden kaçmak için karmaşık bir plan uyguladığını iddia etti. Hervey, LBC radyosunda Tom Swarbrick'in programına konuk olduğu sırada, hiçbir yönlendirme olmadan bu çarpıcı iddiayı gündeme getirdi.

"AÇIKÇASI ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUM"

Canlı yayında konuşan Hervey, "Açıkçası Jeffrey Epstein'ın artık öldüğünü bile düşünmüyorum" diyerek resmi anlatıyı reddetti. Epstein'ın intihar ettiği yönündeki açıklamalara inanmadığını belirten Hervey, finansörün İsrail'e kaçtığını öne sürdü.

'TRİP VAN' VE CESET DEĞİŞİMİ İDDİASI

Lady Hervey, Epstein'ın cezaevinden bir "trip van" aracılığıyla çıkarıldığını ve cesetlerin değiştirildiğini savunan iddialara dikkat çekti. Bu teorinin yıllar önce 4Chan'de, kendisini cezaevi görevlisi olarak tanıtan anonim bir kişi tarafından dile getirildiğini hatırlatan Hervey, Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından bu iddiaların yeniden güç kazandığını savundu.

Hervey, dosyalarda yer alan bir e-postaya atıf yaparak, "Cesetlerin değiştirildiğini gördüğünü söyleyen gardiyanın mutlaka sorgulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

RESMİ KAYITLAR NE DİYOR?

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York'taki Metropolitan Correctional Center'da, seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunmuştu. Cezaevi görevlileri, Epstein'ı sabah 06.30'da ranzasına asılı halde bulduklarını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı William Barr, olayı "hatalar zinciri" olarak nitelemiş, soruşturma sonrası bazı üst düzey cezaevi yetkilileri görevden alınmıştı.

"DOSYALARDA ADIN YOKSA KAYDA DEĞER DEĞİLSİN"

Epstein dosyalarında adının 23 kez geçtiğini söyleyen Lady Hervey, bunu önemsediklerini açıkça dile getirdi. Hervey, "Güçlüysen ve o çevredeysen, dosyalarda yer almamak hakaret olur. Bu, kimsenin seni ciddiye almadığı anlamına gelir" dedi.

GÜNDEM YARATAN FOTOĞRAF

Sapık milyarder Epstein'in ölmediğine dair iddialar uzun süredir gündemdeki yerini korurken, yeni dosyaların ortaya saçılmasının ardından servis edilen bir fotoğraf büyük ses getirmişti. Epstein'ın korumalar eşliğinde yürüdüğü ve İsrail'de bulunduğu iddia edilmişti.

SON DAKİKA: Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
