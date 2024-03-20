Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri kraliyet ailesi web sitesinden silindi - Son Dakika
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri kraliyet ailesi web sitesinden silindi

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri kraliyet ailesinin resmi web sitesinden silindi ve birleşik bir profil ile değiştirildi. Biyografi şimdi, kraliyet aile üyelerinin listesinin en altına yerleştirilmiş durumda. Çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olarak Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Markle'ın aktris olarak geçirdiği zaman ve Harry'nin başarıları da biyografide yer alıyor.

20.03.2024 17:10
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri kraliyet ailesi web sitesinden silindi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri silindi ve kraliyet ailesinin resmi web sitesinde birleşik bir profil ile değiştirildi.

Paylaşılan biyografi şimdi, kraliyet aile üyelerinin listesinin en altına yerleştirilmiş durumda ve direkt olarak itibarsızlaştırılmış Prens Andrew'un bir resminin hemen ardından geliyor.

"Ocak 2020'de duyurulduğu gibi, Sussex Dükü ve Düşesi Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldılar," şeklinde bir açıklama, doğrudan sayfalarına yönlendiren bir bağlantıya yol açıyor.

"Çift, 19 Mayıs 2018'de Windsor'daki St. George Şapeli'nde evlendi ve iki çocukları var: Sussex Prensi Archie ve Sussex Prensesi Lilibet." Web sitesi ardından Harry'nin başarılarını, silah altındaki 10 yılını ve 2006'da Lesotho Prensi Seeiso ile birlikte Sentebale vakfını kurma çabalarını listeledi.

Ayrıca, Dük'ün yaralı, yaralı ve hasta silahlı kuvvetler mensupları için küresel bir spor etkinliği olan Invictus Oyunları'nı oluşturmasını övüyor.

Markle'ın katkısı için, biyografide onun zamanını bir aktris olarak, özellikle de "Suits" dizisinde "yedi sezon boyunca, 100'den fazla bölüm tamamlayarak" geçirdiği belirtiliyor.

Ayrıca, onun kraliyet himayelerini detaylandırıyor ve insanların onun ve Harry'nin "güncel çalışmalarına" ilgi duyuyorlarsa, bilgilerin çiftin kendi resmi web sitesinde bulunabileceğini belirtiyor. Daha önce, Harry, 39, ve Markle, 42, her birinin kraliyet.uk sitesinde kendi biyografik paragrafları vardı.

Hayran blogu Gert's Royals, son değişikliği ilk fark edenler arasındaydı.

Daha önce bildirildiği gibi, ikili, Ocak 2020'de kıdemli kraliyet görevlerinden ayrıldı ve şu anda yaşadıkları California'ya taşındı. Mutluluklarını ve basının müdahalesini 2021'de Oprah Winfrey ile patlayıcı bir röportajda ve Harry'nin 2023'teki "Spare" adlı anı kitabında ayrıntılı olarak açıkladılar.

Kitapta, o zamanlar doğmamış olan oğulları Prens Archie'nin potansiyel cilt rengiyle ilgili iki adı konmamış kraliyet üyesinin sorgulandığını iddia etti.

Harry ayrıca, sarayın kendisi ve Markle'a yönelik negatif basın bombardımanını durdurmamakla suçladı.

Windsor Hanedanı için hareketli bir zaman oldu.

Kral Charles III bilinmeyen bir kanser için tedavi görürken, Kate Middleton, Ocak ayında "planlanmış karın ameliyatı"ndan iyileştikten sonra yoğun medya spekülasyonunun konusu oldu.

Prenses Middleton, geçen hafta sonu ilk kez kamuya açık olarak, Windsor'daki bir yiyecek tezgahında alışveriş yaparken fotoğraflandı.

Bu arada, Markle geçen hafta American Riveria Orchard adlı bir yaşam tarzı markasını tanıttı, bu marka masa gereçleri ve reçeller gibi diğer mutfak gereçleri satacak.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri Kraliyet ailesi web sitesinden silindi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri Kraliyet ailesi web sitesinden silindi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri Kraliyet ailesi web sitesinden silindi
Prens Harry ve Meghan Markle\'ın biyografileri kraliyet ailesi web sitesinden silindi

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Son Dakika Dünya Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri kraliyet ailesi web sitesinden silindi - Son Dakika

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