Prenses Diana\'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf

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Prenses Diana'nın eski şoförü Steve Davies, yıllar sonra itiraf gibi bir açıklamada bulunarak gündeme bomba gibi düştü. Davies, Diana'ya karşı komplo kurulduğu iddialarıyla işine son verilmeseydi, Prenses'in hâlâ hayatta olabileceğini öne sürdü.

İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Günümüzde 61 yaşında olan Davies, 1996 yılında, BBC muhabiri Martin Bashir'in Diana'ya Davies ve diğer çalışanların kendisi hakkında bilgi sızdırdığına dair yanlış bilgiler vermesinin ardından işten çıkarılmıştı.

"BU EVLİLİKTE ÜÇ KİŞİYİZ"

Bashir, o dönemde bu iddiaları kamuoyuyla paylaşmadı; ancak Prenses Diana'yı, olay yaratan o ünlü röportajı vermeye ikna etmek için kullandı. Bu röportajda Diana, evliliğindeki zorlukları, eşinin Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisini ve bu ilişkiden kaynaklanan güven kaybını açık bir dille anlatmıştı. Diana, o meşhur cümlesiyle "Bu evlilikte üç kişiyiz" diyerek kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu röportaj, Diana'nın yaşadığı psikolojik zorlukları, bulimia hastalığını ve kendine zarar verme eğilimlerini de ilk kez açıkça dile getirdiği bir platform olmuştu.

"BEN GÖTÜRSEYDİM HAYATTA OLURDU"

Davies, Prenses Diana'ya sekiz yıl boyunca özel şoförlük yapmış bir isimdi ve Diana'nın Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trajik kazada hayatını kaybetmesi onu derinden etkilemişti. Davies, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, "O gece onu Paris'te ben arabayla götürmüş olsaydım, muhtemelen hâlâ hayatta olurdu" diyerek duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Diana'nın güvenliğini sağlamak için her zaman yanında olduğunu, görevine büyük bir bağlılık duyduğunu ve ömrünün sonuna kadar bu bağlılığı sürdüreceğini ifade eden Davies, "Diana için kurşun bile yerim" dedi.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Davies, yıllar sonra "The Crown" dizisinin yayınlanmasıyla işini kaybetmesinin ardındaki gerçekleri anladığını belirtti. BBC'den ise ancak bu yılın mayıs ayında tazminat alabilmişti. Bu olayların arkasındaki gerçekleri öğrenmesi için onlarca yıl geçmesi gerektiğini söyleyen Davies, bu süreçte büyük bir utanç ve acı çektiğini ifade etti.

SUÇSUZ BULUNMUŞTU

Prenses Diana'nın Bashir'e verdiği röportaj, Prens Charles ile olan sorunlu evliliğine dair samimi açıklamalar içeriyordu ve uluslararası bir yankı uyandırmıştı. Ancak Bashir'in, Diana'nın kardeşi Earl Spencer'a, Davies'in güvenlik ihlalleri yaptığına dair sahte belgeler sunarak röportajı garanti altına almaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. BBC, kendi iç soruşturması sonucu Bashir'i suçsuz bulmuş olsa da 2020'de yapılan bağımsız bir soruşturma, muhabirin sahte belgeler kullanarak manipülatif yöntemlere başvurduğunu ortaya çıkardı. Bu olay, "The Crown" dizisinin bir bölümünde de işlendi ve Davies'in görevden alınmasında rol oynayan bu komplo tekrar gündeme geldi.

ÇOCUKLARI BBC'Yİ ELEŞTİRDİ

Bu gelişmelerin ardından Prens William ve Prens Harry, annelerine yönelik yapılan manipülasyonları ve BBC'nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. BBC ise bu röportajı bir daha yayınlamama sözü vererek bir özür mesajı yayınladı. Davies, Prenses Diana'nın kendisine ihanet ettiğine inandığını ancak onun trajik ölümü öncesinde bu durumu düzeltememiş olmasının derin pişmanlık yarattığını söyledi.

KOMPLO TEORİLERİ HÂLÂ GÜNDEMDE

Davies'in açıklamaları, 90'lı yıllarda Kraliyet ailesinin iç yüzüne dair yaşanan çalkantılara yeniden ışık tuttu. Prenses Diana'nın çevresindeki güvensizlik ortamının, onu etkileyen psikolojik baskıların ve trajik sonunun ardındaki komplolar, yıllar sonra dahi gündemde kalmaya devam ediyor.