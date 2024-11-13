Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf

Geniş Video İzle

Prenses Diana'nın eski şoförü Steve Davies, yıllar sonra yaptığı itiraf gibi açıklamada, ''O gece yanında ben olsaydım Diana hâlâ hayatta olurdu,'' diyerek hem koruyamadığı Prenses'in yasını tuttu hem de Kraliyet'in en karanlık sırlarına uzanan bir komplonun perdesini araladı. Davies, Diana'ya çok sadık olduğunu ve ona hala bağlı olduğunu belirterek 'kurşun bile yiyebileceğini' söyledi.

13.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prenses Diana'nın eski şoförü Steve Davies, yıllar sonra itiraf gibi bir açıklamada bulunarak gündeme bomba gibi düştü. Davies, Diana'ya karşı komplo kurulduğu iddialarıyla işine son verilmeseydi, Prenses'in hâlâ hayatta olabileceğini öne sürdü.

İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Günümüzde 61 yaşında olan Davies, 1996 yılında, BBC muhabiri Martin Bashir'in Diana'ya Davies ve diğer çalışanların kendisi hakkında bilgi sızdırdığına dair yanlış bilgiler vermesinin ardından işten çıkarılmıştı.

"BU EVLİLİKTE ÜÇ KİŞİYİZ"

Bashir, o dönemde bu iddiaları kamuoyuyla paylaşmadı; ancak Prenses Diana'yı, olay yaratan o ünlü röportajı vermeye ikna etmek için kullandı. Bu röportajda Diana, evliliğindeki zorlukları, eşinin Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisini ve bu ilişkiden kaynaklanan güven kaybını açık bir dille anlatmıştı. Diana, o meşhur cümlesiyle "Bu evlilikte üç kişiyiz" diyerek kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu röportaj, Diana'nın yaşadığı psikolojik zorlukları, bulimia hastalığını ve kendine zarar verme eğilimlerini de ilk kez açıkça dile getirdiği bir platform olmuştu.

Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf

"BEN GÖTÜRSEYDİM HAYATTA OLURDU"

Davies, Prenses Diana'ya sekiz yıl boyunca özel şoförlük yapmış bir isimdi ve Diana'nın Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trajik kazada hayatını kaybetmesi onu derinden etkilemişti. Davies, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, "O gece onu Paris'te ben arabayla götürmüş olsaydım, muhtemelen hâlâ hayatta olurdu" diyerek duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Diana'nın güvenliğini sağlamak için her zaman yanında olduğunu, görevine büyük bir bağlılık duyduğunu ve ömrünün sonuna kadar bu bağlılığı sürdüreceğini ifade eden Davies, "Diana için kurşun bile yerim" dedi.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Davies, yıllar sonra "The Crown" dizisinin yayınlanmasıyla işini kaybetmesinin ardındaki gerçekleri anladığını belirtti. BBC'den ise ancak bu yılın mayıs ayında tazminat alabilmişti. Bu olayların arkasındaki gerçekleri öğrenmesi için onlarca yıl geçmesi gerektiğini söyleyen Davies, bu süreçte büyük bir utanç ve acı çektiğini ifade etti.

SUÇSUZ BULUNMUŞTU

Prenses Diana'nın Bashir'e verdiği röportaj, Prens Charles ile olan sorunlu evliliğine dair samimi açıklamalar içeriyordu ve uluslararası bir yankı uyandırmıştı. Ancak Bashir'in, Diana'nın kardeşi Earl Spencer'a, Davies'in güvenlik ihlalleri yaptığına dair sahte belgeler sunarak röportajı garanti altına almaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. BBC, kendi iç soruşturması sonucu Bashir'i suçsuz bulmuş olsa da 2020'de yapılan bağımsız bir soruşturma, muhabirin sahte belgeler kullanarak manipülatif yöntemlere başvurduğunu ortaya çıkardı. Bu olay, "The Crown" dizisinin bir bölümünde de işlendi ve Davies'in görevden alınmasında rol oynayan bu komplo tekrar gündeme geldi.

ÇOCUKLARI BBC'Yİ ELEŞTİRDİ

Bu gelişmelerin ardından Prens William ve Prens Harry, annelerine yönelik yapılan manipülasyonları ve BBC'nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. BBC ise bu röportajı bir daha yayınlamama sözü vererek bir özür mesajı yayınladı. Davies, Prenses Diana'nın kendisine ihanet ettiğine inandığını ancak onun trajik ölümü öncesinde bu durumu düzeltememiş olmasının derin pişmanlık yarattığını söyledi.

KOMPLO TEORİLERİ HÂLÂ GÜNDEMDE

Davies'in açıklamaları, 90'lı yıllarda Kraliyet ailesinin iç yüzüne dair yaşanan çalkantılara yeniden ışık tuttu. Prenses Diana'nın çevresindeki güvensizlik ortamının, onu etkileyen psikolojik baskıların ve trajik sonunun ardındaki komplolar, yıllar sonra dahi gündemde kalmaya devam ediyor.

Prenses Diana\'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf

Diana Spencer, Magazin, Yaşam, Dünya, Gibi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
07:29 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 10:47:52. #1.13#
SON DAKİKA: Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.