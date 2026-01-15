Prof. Dr. Demirak: Enerjiye erişim bir ayrıcalık değil, etik ve yeşil bir zorunluluktur - Son Dakika
Prof. Dr. Demirak: Enerjiye erişim bir ayrıcalık değil, etik ve yeşil bir zorunluluktur

Prof. Dr. Demirak: Enerjiye erişim bir ayrıcalık değil, etik ve yeşil bir zorunluluktur
15.01.2026 15:01
Dünyaca ünlü Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" temasıyla düzenlenen forumda, küresel enerji sorunları ve sürdürülebilir çözümler ele alınıyor. Prof. Dr. Ahmet Demirak, etik ve yeşil enerji vurgusu yaptı.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği forum, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" ana temasıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

ENERJİ, GÜVENLİK VE DİPLOMASİ AYDER'DE MASAYA YATIRILIYOR

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'nda; bakanlar, akademisyenler ve uluslararası temsilciler bir araya geliyor. Forum kapsamında küresel enerji dengeleri, enerjiye erişimde yaşanan eşitsizlikler ve diplomatik iş birlikleri ele alınıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Prof. Dr. Ahmet Demirak, Haberler.com'a özel açıklamalar yaparak forumun önemine dikkat çekti.

"ENERJİ SADECE GEREKLİ DEĞİL, ETİK VE YEŞİL OLMALI"

Prof. Dr. Ahmet Demirak, Ayder'de böyle uluslararası bir organizasyon düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçilen konunun dünyayı yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Demirak, dünyada bir yanda enerji fazlalığı yaşayan ülkeler varken diğer yanda yaklaşık 700 milyon insanın enerjiye erişemediğini belirterek, bu sorunun etik ve yeşil enerji anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Ayder Yaylası'nın yalnızca turizmle değil, bilimsel forumlar ve akademik toplantılarla da gündeme gelmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Demirak, bu vizyonun Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya konulan stratejik hedeflerle örtüştüğünü ve gurur verici olduğunu dile getirdi.

