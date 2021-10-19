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Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz - Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz

19.10.2021 07:44

Geliştirdiği koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserin de aşıyla tedavi edilebileceğine inandığını ve geliştirdikleri aşının testlerine başladıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Şahin, "Bu testlerin sonuçlarını gelecek yıl ya da 2023'te alacağız. Eğer bu sonuçlar pozitif çıkarsa, ilk kanser aşılarının onaylanması 2, 3 veya 4 yılda tamamlanabilir" sözlerine yer verdi.

Almanya'da koronavirüse karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, "İmparatoriçe Theophano" ödülü aldıkları Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuştu. Ödül töreninden sonra Alexis Papachelas'ın sorularını yanıtlayan bilim insanları, hem Kovid-19 salgını hem geliştirdikleri Kovid ve kanser aşılarıyla ilgili bilgi verdi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ DURDURUYOR"

Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün salgınında Delta varyantını "dominant mutasyon" olarak nitelendirdi ve geliştirdikleri aşının Delta'yı da nötralize ettiğini söyledi. Bunu da nötralize ediyor. Şahin, "Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum" dedi. Şahin, şu an aşı olanların güvende olduğunu söyledi.

AŞI KARŞITLARINA YANIT

Prof. Dr. Özlem Türeci de aşı karşıtlarının iddialarına yanıt verdi. mRNA teknolojisinin hücrenin yapısını değiştirmediğine bir kez daha dikkat çeken Türeci, "Enjekte edildikten sonra işini yapıyor ve bağışıklık tepkisi yaratıyor. Yani vücutta hiçbir şey değişmiyor. Klinik testlerimizde 40 binden fazla insan aşılandı ve ayrıca dünyada da 100 milyonarca insan aşılandı ve güvenlik verileri bize bunun güvenli olduğunu gösteriyor" dedi. Türeci, çocukluktan beri insanların aşı olduğunu hatırlatarak, "Elbette her ilacın yan etkisi vardır. mRNA aşılarında da farklı bir durum yok. Aşı olduktan sonra baş ağrısı ve halsizlik olabilir ama bundan daha ağır yan etki yok" yorumunu yaptı.

YENİ UMUT KANSER AŞISI

BioNTech CED'su Prof. Dr. Uğur Şahin, mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilecek kanser aşıları ile ilgili de umut verici konuştu. Şahin, onay alacak ilk kanser aşısıyla ilgili bilgileri detaylandırdı:

"Yakında kanserin aşılar ile tedavi olabileceğine inanıyorum. Biz kök hücre ile 20 yıldan fazla zamandır çalışıyoruz ve bu teknoloji ile ilgili verilere de sahibiz. 4 yıl önce bir araştırma yayınladık ve melanom hastaları ile ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi de yüzlerce hastalarla deneme çalışmalarına başladık. Bu testlerin sonuçlarını ise gelecek yıl ya da 2023'te alacağız. Eğer bu sonuçlar pozitif çıkarsa, ilk kanser aşılarının onaylanması 2, 3 veya 4 yılda tamamlanabilir. Hastalar iyileşmiş oluyorlar fakat 2 veya 3 yıl içinde metastaz yapıyor. Bizim burada yapmak istediğimiz şey kanser hastalarının tekrar hastalanmasını engellemek."

"SON ÖLÜMCÜL PANDEMİ OLMAYACAK"

Dünyayı hâlâ kasıp kavuran Kovid-19 salgınının ne zaman sona ereceğine ilişkin öngörüsü sorulan Prof. Dr. Özlem Türeci, şu yanıtı verdi: "Bir süre daha virüs ile yaşayacağız. Bu bizim yeni normalimiz olacak ve buna alışacağız ve virüsün korkutucu kısmı ortadan kalkacak. Bir süre sonra grip gibi olacak ve aşı olunacak, daha uzun süre koruma sağlanacak. Fakat bu dünyanın karşılaştığı en son ölümcül pandemi olmayacak. Dolayısıyla hazır olmalıyız."

Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz

COVIRAN Bereket, Özlem Türeci, Uğur Şahin, Kanser, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz - Son Dakika
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