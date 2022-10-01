Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Putin'in aklında şimdi ne var? Transdinyester bölgesine sıra gelirse Türkiye de etkilenecek - Son Dakika
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Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Putin'in aklında şimdi ne var? Transdinyester bölgesine sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

01.10.2022 10:06

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bizim halkımızdır" diyerek Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını açıklamasını değerlendiren Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya, ''Eğer Ukrayna'yı silahlandırmaya devam eder yani çatışmanın ateşini artırırsanız, Transdinyester bölgesine sıra gelebilir. Türkiye açısından da bir risk oluşur. Çünkü böyle olursa denge Karadeniz'de tamamen değişecek'' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün yaptığı açıklamayla, Ukrayna'daki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin referandumla birlikte kendi topraklarına katıldığını duyurdu. Putin dünyaya meydan okuduğu açıklamasında, "4 bölgenin güvenliğini her türlü imkanla koruyacağız. Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak. Onlar artık bizim vatandaşımız" dedi. Bundan sonra Putin'in hedefini ve olabilecekleri Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya, Haberler.com Youtube kanalında değerlendirdi.

''DİNYEPER NEHRİ'NİN DOĞUSUNA DUVAR ÖRÜLECEK''

Yavuz Selvi'nin sorularını yanıtlayan Dr. Furkan Kaya, Rusya-Ukrayna arasındaki son durumla ilgili, ''Dinyeper Nehri'nin doğusunda bir Berlin Duvarı inşa edilecek. Ukrayna Dinyeper Nehri'nin doğusu ve batısı olarak bölünmüş olacak. Donbass bölgesi özellikle Herson'a kadar olan bölge Ruslar açısından oldukça önemli. Azak Denizi ve Kerç Boğaz'ı üzerinden bir emniyet şeridi inşa ediliyor. Çünkü Azak Denizi ve Kerç Boğazı Kuzey Kafkasya ve Rusların güney sınırına kadar olacak hattında güvenliği sağlamış olacak'' dedi.

''DENGELER KARADENİZ'DE TAMAMEN DEĞİŞECEK''

Kaya konuşmasının devamında sıradaki aşamayı şöyle değerlendirdi: '' Transdinyester bölgesinde de Rus ayrılıkçıları yaşıyor. Buranında bu hatla birleştirilmesi hedeflenebilir. Putin'in bu hamlesi Batı, NATO ve Ukrayna'nın ne yapacağına bağlıdır. Eğer Ukrayna'yı silahlandırsanız Transdinyester bölgesine sıra gelebilir. Türkiye açısından da bir risk oluşur. Böyle olursa denge Karadeniz'de tamamen değişecek. Rusların işgal ettiği yerlerden geri çekilmesi hayalperestlik olacaktır."

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Putin'in aklında şimdi ne var? Transdinyester bölgesine sıra gelirse Türkiye de etkilenecek - Son Dakika
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