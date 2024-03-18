Putin, Navalni'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin, Navalni'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu

Geniş Video İzle

Rusya'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri yeniden kazanan Vladimir Putin, hapishanede ölen başlıca rakibi Aleksey Navalni'yle ilgili sessizliğini bozdu. Putin, 'Ne yapalım hayat, olan oldu' ifadesini kullandı. Navalni'nin destekçileri Putin yönetimini sorumlu tutmuştu.

18.03.2024 10:28  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri yeniden kazanarak 5. defa devlet başkanı seçilen Vladimir Putin, hapishanede ölen başlıca rakibi Aleksey Navalni'yle ilgili sessizliğini bozdu. Putin, "Ne yapalım hayat, olan oldu" ifadesini kullandı.

DESTEKÇİLERİ PUTİN YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTMUŞTU

Rus muhalefetinin en önemli ismi olan Navalni geçen ay hapishanede ölmüş, destekçileri ölümden Putin yönetimini sorumlu tutmuştu. Kremlin ise muhalif ismin doğal nedenlerden öldüğünü savunmuştu. Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönen Navalni, 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu. Muhalif liderin hapiste işkence gördüğü ve zehirlendiği iddiaları da gündem olmuştu.

Putin, en büyük rakibi Navalni'nin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Ne yapalım hayat, olan oldu
Aleksey Navalni cezaevinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

PUTİN UZUN SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Putin, dün Navalni'nin ölümüyle ilgili ilk defa konuştu. "Üzücü bir olay" ifadelerini kullanan Putin, Navalni'nin esir takası kapsamında bırakılmasına onay verdiğini de açıkladı. Rusya lideri, "Konuştuğum kişi daha lafını bitirmeden onay verdiğimi söyledim. Tek bir şartım vardı: Bir daha geri gelmeyecekti. Ama işte ne yapalım hayat. Olan oldu. Böyle şeyler olunca elinizden bir şey gelmiyor" dedi.

Putin, en büyük rakibi Navalni'nin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Ne yapalım hayat, olan oldu

"CİNAYETİN İTİRAFI"

Navalni'ye yakın isimlerden Leonid Volkov, Putin'in bu sözlerinin Navalni'nin cinayete kurban gittiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Volkox, sosyal medya platformu X'te "Putin, Aleksey Navalni'yi öldürdü. Şimdi rol yapmasına gerek olmadığına karar verdi. Bunu kendisi itiraf etti" mesajını paylaştı.

Muhalif araştırmacı gazeteci Roman Dobrokhotov da, "Putin, Navalni'nin öldürüleceğini biliyordu. O yüzden onu takas etmeyi kabul etti" diye konuştu. Navalni'nin ölmeden önce Almanya ve Rusya arasındaki esir takasında serbest bırakılacağı haberleri geçen haftalarda basında yer almıştı.

Putin, Navalni\'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu

Vladimir Putin, Alexei Navalny, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Navalni'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik: adam zaten ıcerde curucek sonucu degıstırmezdıkı 8 4 Yanıtla
  • TİKA, Pakistan'da 1000 Kişilik İftar Sofrası Kurdu
    11:23 TİKA, Pakistan'da 1000 Kişilik İftar Sofrası Kurdu

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da ramazan ayında Baitul Mal işbirliğiyle yaklaşık 1000 kişilik iftar sofrası kurdu. Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu ve Baitul Mal Kurumu yetkilileri de programa katıldı. İhtiyaç sahipleri için düzenlenen iftar programı TİKA tarafından gerçekleştirildi.

  • Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı
    11:21 Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli tekne ve lastik bot içerisindeki göçmenleri durdurarak yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
    11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı

    İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler bir süredir ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrildi. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton ve eşi keyifli bir şekilde alışveriş yaparken görüntülendi.

  • Trakya'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı
    11:16 Trakya'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı

    Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, kış yağışları ile yüzde 70'lere ulaştı. Bu rakamlarla 2020 yılından itibaren aslında doluluk oranlarında yakaladığımız en yüksek ikinci seviye. Barajları dolduran yağışların yer altı sularında artış göstermeyeceği belirtilirken, yer altı sularının tükenmesi ve su krizi konusunda önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

  • Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
    10:48 Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

    Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde meydana gelen trafik kazasında en az 21 yolcu hayatını kaybederken, 11 yolcu da yaralandı. Kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, soruşturma başlatıldı. Ülkede son 10 ayda meydana gelen trafik kazalarında ise 1.600'den fazla kişi hayatını kaybetti.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 11:50:56. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, Navalni'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement