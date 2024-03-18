Putin, Navalni\'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu

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Rusya'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri yeniden kazanarak 5. defa devlet başkanı seçilen Vladimir Putin, hapishanede ölen başlıca rakibi Aleksey Navalni'yle ilgili sessizliğini bozdu. Putin, "Ne yapalım hayat, olan oldu" ifadesini kullandı.

DESTEKÇİLERİ PUTİN YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTMUŞTU

Rus muhalefetinin en önemli ismi olan Navalni geçen ay hapishanede ölmüş, destekçileri ölümden Putin yönetimini sorumlu tutmuştu. Kremlin ise muhalif ismin doğal nedenlerden öldüğünü savunmuştu. Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönen Navalni, 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu. Muhalif liderin hapiste işkence gördüğü ve zehirlendiği iddiaları da gündem olmuştu.

Aleksey Navalni cezaevinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

PUTİN UZUN SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Putin, dün Navalni'nin ölümüyle ilgili ilk defa konuştu. "Üzücü bir olay" ifadelerini kullanan Putin, Navalni'nin esir takası kapsamında bırakılmasına onay verdiğini de açıkladı. Rusya lideri, "Konuştuğum kişi daha lafını bitirmeden onay verdiğimi söyledim. Tek bir şartım vardı: Bir daha geri gelmeyecekti. Ama işte ne yapalım hayat. Olan oldu. Böyle şeyler olunca elinizden bir şey gelmiyor" dedi.

"CİNAYETİN İTİRAFI"

Navalni'ye yakın isimlerden Leonid Volkov, Putin'in bu sözlerinin Navalni'nin cinayete kurban gittiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Volkox, sosyal medya platformu X'te "Putin, Aleksey Navalni'yi öldürdü. Şimdi rol yapmasına gerek olmadığına karar verdi. Bunu kendisi itiraf etti" mesajını paylaştı.

Muhalif araştırmacı gazeteci Roman Dobrokhotov da, "Putin, Navalni'nin öldürüleceğini biliyordu. O yüzden onu takas etmeyi kabul etti" diye konuştu. Navalni'nin ölmeden önce Almanya ve Rusya arasındaki esir takasında serbest bırakılacağı haberleri geçen haftalarda basında yer almıştı.