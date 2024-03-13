Putin: Finlandiya ve İsveç\'in NATO üyeliği anlamsız, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız. Tehdit oluşursa nükleer kullanırız.

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Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını söyledi. Borrell bölgeye yeterli gıda yardımı girememesini “insan yapımı bir felaket” olarak niteledi.
ABD hükümeti, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhuriyetçiler tarafından engellenen 60 milyar dolarlık yardım paketinin yerine geçecek olan bu yardımın Ukrayna'nın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayacağını belirtti. Yardım paketinde mühimmat, roket ve hava savunma füzeleri bulunacak. ABD Başkanı Joe Biden, aylardır Kongre'yi Ukrayna'ya yardım paketini onaylamaya çağırıyordu. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu paketi gündemine almadı. Danimarka da Ukrayna'ya 336 milyon dolarlık mühimmat ve ağır silah göndereceğini açıkladı.
Rusya’nın Özgürlüğü Alayı (RÖA), Sibirya Tugayı ve Rus Gönüllüleri Müfrezesi adlı örgütler, Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki savaşçılarına ait olduğunu aktardıkları videolar paylaştı. RÖA’nın paylaştığı bir saldırı videosunun gerçek olduğunu doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 234 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla 6 tır insani yardım gönderdiğini duyurdu. Yardım konvoyu Hamas'ın yardımlara ulaşmasının engellenmesi amacıyla yapılan bir pilot proje olarak gerçekleştirildi. Gazze'deki insanlık felaketi karşısında birçok ülke de havadan insani yardım atmaya başlamıştı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaparak, kızıl geyik ve bozayıyı tüfekle vurdukları tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Mengen Cumhuriyet Savcılığının arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonda, derin dondurucuda kızıl geyik eti ve hayvansal yağ ele geçirildi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğu belirlendi.
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