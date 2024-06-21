Putin: Güney Kore'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlaması halinde Rusya memnun etmeyecek kararlar alacak - Son Dakika
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Putin: Güney Kore'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlaması halinde Rusya memnun etmeyecek kararlar alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlaması durumunda Rusya'nın Güney Kore'nin mevcut yönetimini memnun etmeyecek kararlar alacağını açıkladı. Putin ayrıca, düşmanlarının ultra düşük güçlü patlayıcı nükleer cihazlar geliştirmesi nedeniyle Rusya'nın nükleer silah doktrinini değiştirme düşüncesinde olduğunu belirtti. Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ise her iki ülkenin saldırıya maruz kalması durumunda karşılıklı yardım sözü veriyor ve bölgedeki barış ve istikrarı koruma konusunda endişe yaratıyor.

21.06.2024 15:44
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlaması halinde 'Rusya'nın Güney Kore'nin mevcut yönetimini memnun etmeyecek kararlar alacağını' açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore'nin Rusya ve Kuzey Kore arasında çarşamba günü imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması'na tepki olarak "Ukrayna'ya silahlı mühimmat sağlamayı değerlendirdiği" açıklamasını değerlendirdi.

Seul, ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak gördüğü savunma paktını kınamış, Ulusal Güvenlik Danışmanı Chang Ho-jin ülkesinin "Ukrayna'ya silah desteği konusunu yeniden gözden geçirmeyi planladığını" belirtmişti.

Vietnam seyahati sırasında gazetecilerle konuşan Putin, Ukrayna'ya silahlı mühimmat sağlamanın Seul için 'büyük bir hata' olacağını söyledi.

Güney Kore, Ukrayna'ya daha önce insani yardım ve askeri teçhizat sağlamakla beraber, resmi politikası olan 'savaş halindeki ülkelere ölümcül silah temin etmeme' prensibine tabi kalmıştı.

"Rusya Nükleer Doktrinini gözden geçirebilir"

Rusya Devlet Başkanı, ayrıca ülkesinin 'düşmanları' tarafından 'ultra düşük güçlü patlayıcı nükleer cihazlar geliştirilmesi nedeniyle' Rusya'nın da  nükleer silah doktrinini değiştirme düşüncesinde olduğunu söyleyerek, nükleer silah kullanımına yönelik tehdidini yineledi.

Kuzey Kore'nin ardından Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ile bir araya geldi. İki lider savunma ve güvenlik alanlarında ikili ilişkilerini güçlendirme taahhütlerini vurguladı. İki ülke arasında nükleer enerji projeleri, enerji, eğitim ve sağlık alanında 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin 'Rusya'nın Ukrayna'da uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini' normalleştirebileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

"Batı'nın Rusya'nın önerilerine karşı duruşu değişebilir"

Vladimir Putin, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, Batı ülkelerinin zamanla Rus barış önerilerine yönelik duruşlarını yeniden gözden geçirebileceklerini ifade etti. Putin, İstanbul anlaşmalarının Ukrayna tarafından kabul edildiğini vurgulayarak, Ukrayna'nın baş müzakerecisinin bunları imzaladığını hatırlattı.

Putin, Ukrayna'nın son taleplerinin İstanbul'da kabul edilen şartlardan saparak sahadaki gelişmelere dayalı meşruiyetten yoksun olduğunu iddia etti. Batılı aktörleri var olan müzakere edilmiş anlaşmaları kabul etmeyip kendi önerilerini öne sürmekle eleştirdi.

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki stratejik ortalık anlaşması ne içeriyor?

Putin'in 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ilk ziyareti sırasında Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile imzaladığı anlaşma, her iki ülkenin de saldırıya maruz kalması durumunda karşılıklı yardım sözü veriyor. Güvenlik, ticaret, yatırım ve kültürel alanlarda ilişkileri önemli ölçüde güçlendiriyor. Anlaşma soğuk savaş döneminden bu yana iki ülke arasındaki en geniş çaplı ortaklık olarak nitelendiriliyor.

Anlaşma doğrudan nükleer bir işbirliğine işaret etmese de Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme yönündeki çalışmaları ve Putin'in son haftalarda 'Rusya topraklarının tehdit edilmesi halinde nükleer doktrininin gözden geçirebileceği' yönündeki açıklamaları dikkate alındığında iki ülkenin nükleer teknolojilerde işbirliği potansiyeli bölge ülkeleri ve Batı ülkeleri için endişe kaynağı olarak görülüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, bugün yaptığı açıklamada Rusya-Kuzey Kore güvenlik anlaşmasının "bölgede barış ve istikrarı koruma konusunda endişe duyan her ülke için önemli olması gerektiğini" söyledi. Kirby, anlaşmanın "şaşırtıcı olmadığını" ve ABD'nin bu iki ülkenin "gelişmekte olan savunma ilişkisine" karşı aylardır uyarılarda bulunduğunu ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Putin: Güney Kore'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlaması halinde Rusya memnun etmeyecek kararlar alacak - Son Dakika

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