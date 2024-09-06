Putin\'in sevgilisi Kabaeva, genç jimnastikçiye azarlayarak ağlattı

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Vladimir Putin'in sevgilisi Alina Kabaeva'nın, Rus liderle iki küçük oğlu olduğu iddiası bu hafta gündeme geldi. Aynı zamanda, Kabaeva'nın genç bir jimnastik yıldızına sert davrandığı görüntüler yayınlandı.

İddialara göre, 9 ve 5 yaşlarındaki çocuklar lüks bir yaşam sürüyor; saraylar içinde yaşıyor, özel araçlara biniyor ve başkanlık zırhlı trenlerinde seyahat ediyorlar. Ancak Disney karakterlerine olan düşkünlükleriyle babalarını rahatsız ettikleri söyleniyor.

Olimpiyat altın madalyalı ritmik jimnastikçi Kabaeva'nın, Soçi'deki bir antrenman sırasında genç Karolina Tarasova'yı azarladığı ve onu ağlattığı görüntüler dikkat çekti. Karolina, Putin'in işgal ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden gelen ve Kabaeva'nın seçkin jimnastik okulunda eğitim gören bir öğrenci.

Görüntülerde Kabaeva, Karolina'yı hataları için sert bir şekilde eleştiriyor ve onu daha iyi performans göstermeye zorluyor. Rus jimnastiğinin sert antrenman teknikleriyle tanındığı biliniyor.

Dossier Centre'ın raporuna göre, çocuklar sürekli koruma altında yaşıyor ve akranlarıyla çok az temas kuruyorlar. Eğitimlerini sarayda alıyorlar ve babaları ile geçirdikleri nadir anları değerli buluyorlar.

Bu açıklamalar, özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren Putin'i rahatsız edebilir. Putin, 2008'den beri var olduğu düşünülen Kabaeva ile ilişkisini hiçbir zaman resmen kabul etmedi.

Kabaeva, geçmişte bir Rus TV programında "ideal erkeği" bulduğunu ima etmiş ve "Bazen o kadar mutlu oluyorsun ki korkuyorsun bile" demişti. Bu açıklamalar, Putin ile ilişkisine dair spekülasyonları artırmıştı.