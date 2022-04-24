Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı - Son Dakika
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Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı

24.04.2022 12:42

Ukrayna'ya işgal girişimi ile dünya tarafından yakından takip edilen Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'dan sonra Moldova'yı işgal etme planları yaptığı öne sürüldü. Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev de, ezilen Rusları korumanın tek yolunun Moskova'daki özerk bölge Transdinyester'e girmek olduğunu ifade etti.

Rusya, 24 Şubat 2022 sabahında bir takım iddiaları ortaya atarak Ukrayna'ya işgal girişimi başlattı. Savaşın başlamasından bu yana tam 2 ay geride kalırken, Rusya tarafı başta "Ukrayna'nın silahsızlanması ve neo-nazizmden arındırılması" konusundaki görüşlerinden geri adım atmadı.

MARİUPOL'DE YAŞANAN GELİŞME BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Mariupol'u işgal ettiğini duyurması, savaşta yeni bir boyut yaşanmasına neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mariupol'un alınmasını büyük bir takdirle karşıladığı ve zaferin devam etmesi yönünde emir verdiği belirtildi.

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BİR SONRAKİ ADIM MOLDOVA İDDİASI

Ancak Putin'in bununla da sınırlı kalmayacağı ve son dönemde Ruslara baskı uyguladığı öne sürülen Moldova için de bir işgal planı hazırladığı iddia edildi. NewsAU'nun haberine göre Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol ettikten sonra Rusça konuşan ve ezilen insanları kurtarmanın tek yolu Transdinyester'e girmektir" dedi.

Putin'in başlattığı işgal Ukrayna ile sınırlı kalmayacak! Rus komutan sinyali verdi, bir sonraki hedef Moldova

DONETSK VE LUHANKS'A BENZİYOR

Transdinyester, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moskova tarafından silahlandırıldığı ve desteklendiği Moldova'nın küçük bir bölgesi. Bu bölge Rusça konuşanların yaşadığı ve 2014'te Kiev'den ayrılan Donetsk ve Luhansk bölgelerine benzemesi nedeniyle de önem taşıyor.

BASKI İDDİALARINI REDDEDİYORLAR

Moldova tarafı, Rusça konuşanlara baskı uygulandığı yönündeki iddiaları reddetse de Rusya, bunun tam tersi bir görüş bildiriyor. Rusya'ya göre Moldova'da Rusça konuşanlara yönelik büyük bir baskı var.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Moldova Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, "Biz Rusya tarafından bu yönde yapılan açıklamaları asılsız görüyoruz. Rusya'nın bu açıklamaları, bizim uluslararası arenada tanınmış ulusal egemenlik ve bağımsızlığımıza saygı duyan tutumla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'nın Ukrayna işgali ile kalacağını düşünmüyorum. Moldova'ya kadar koridor açmak istiyorlar' dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'nın Ukrayna işgali ile kalacağını düşünmüyorum. Moldova'ya kadar koridor açmak istiyorlar' dedi. Moldova'yı da Rusya korkusu sardı: Sıra bizde mi? Moldova'yı da Rusya korkusu sardı: Sıra bizde mi?

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Son Dakika Dünya Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı - Son Dakika
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