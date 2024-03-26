ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bölümleri Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpmasının ardından suya gömüldü. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişi ve çok sayıda araç için kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Köprünün yıkılma anı görüntüleri uluslararası kamuoyunda büyük ses getirirken, geminin seyir halindeyken yön değiştirip köprünün ayağını ortalaması ve vurarak çökmesine neden olması akıllara "Kaza mı sabotaj mı?" sorusunu getirdi.
139 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının ardından ABD'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili komplo teorileri de art arda geldi.
Putin'in "Bu suçun İslam dünyasının yüzyıllardır mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz. Ancak ABD, çeşitli kanalları kullanarak uydularını ve diğer ülkeleri, istihbaratlarına göre Moskova terör saldırısında Kiev'den herhangi bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor" sözlerini gündeme taşıyan çok sayıda uzman, Rus liderin ABD'ye misilleme yaptığını öne sürdü.
Son Dakika › Dünya › Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi - Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı suçlamasına rağmen, Moskova konser salonu saldırısını üstlenen IŞİD-H örgütü hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. IŞİD-H'nin bölgesel birim olduğu ve Afganistan, İran, Pakistan ve Orta Asya'ya odaklandığı belirtiliyor. Örgütün daha önce gerçekleştirdiği saldırılar ve Rusya'yı hedeflemesinin nedenleri de açıklanıyor. Saldırıyla ilgili ise henüz cevaplanmamış sorular bulunuyor.
Nepal, Everest Dağı'na tırmanan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini önüne geçmek amacıyla yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi. Dağcıların ayrıca dışkılarını ve atıklarını yanlarında taşıyarak çevre kirliliğini önlemeleri gerekiyor.
Almanya'nın Solingen şehrinde dört katlı bir evde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise ağır yaralandı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Assange'ın hemen iade edilemeyeceğine hükmederek, davayı 20 Mayıs'a erteledi. Mahkeme, ABD makamlarının Assange'ın akıbeti konusunda daha fazla güvence vermesini talep etti.
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