Putin ölü ya da diri olarak aranıyor! Rus iş insanının vereceği ödül ise 1 milyon dolar - Son Dakika
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Putin ölü ya da diri olarak aranıyor! Rus iş insanının vereceği ödül ise 1 milyon dolar

03.03.2022 08:09

Rus bir girişimci ve eski bankacı Alex Konanykhin, Rusya Devlet Bakanı Putin'i savaş suçları işlemesi nedeniyle ölü ya diri teslim eden askeri yetkililere ödül vereceğini açıkladı.

Ukrayna'ya başlatılan işgal 8. gününde devam ederken, Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus bir girişimci ve eski bankacı Alex Konanykhin, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı giriştiği savaşın ilk haftası biterken, Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

"BUNU BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUM"

Newsweek'te yer alan habere göre Konanykhin, Salı günü yaptığı Facebook paylaşımında, subay veya memurlara "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini söyledi. Konanykhin paylaşımında, "Bir etnik Rus ve bir Rusya vatandaşı olarak bunu ahlaki bir görev olarak görüyorum" ifadesini de kullandı.

Rus iş insanı Alex Konanykhin.

"UKRAYNA'YA YARDIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Profil resminde Ukrayna ulusal bayrağının sarı ve mavi renkleriyle bir gömlek giyerken görünen Konanykhin, paylaşımında ayrıca "Ukrayna'ya, Putin'in saldırılarına dayanmaları için yardımını sürdüreceğini" söyledi.

"ARANIYOR: ÖLÜ YA DA DİRİ"

The Jerusalem Post'a göre, Konanykhin'in bir başka sosyal medya platformundaki paylaşımında ise "Aranıyor: Ölü ya da diri. Vladimir Putin toplu katliam için" ifadelerinin bulunduğu bir fotoğraf yer alıyordu. Ancak Rus iş insanın bu fotoğrafı yayından kaldırıldığı görüldü.

PAYLAŞIM RUSYA'DA GÜNDEM OLDU

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra servetini kazanan ve öne çıkan Konanykhin, yaptığı paylaşımla özellikle Rusya'da gündem oldu.

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