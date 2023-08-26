Putin, Prigojin'in ölümü sonrası intikam yemini eden paralı askerlere bağlılık yeminini zorunlu hale getiriyor - Son Dakika

Putin, Prigojin'in ölümü sonrası intikam yemini eden paralı askerlere bağlılık yeminini zorunlu hale getiriyor

Son Güncelleme: 26.08.2023 13:24

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin'in şüpheli ölümü sonrası olası bir Wagner isyanının önüne geçmek için, tüm paralı askerlerin Rusya'ya bağlılık yemini etmesini zorunlu hale getiren kararnameyi imzaladı.

2 ay önce Rusya lideri Putin'e karşı isyan başlatan Wagner, 1. günün sonunda pes etmişti. Önceki gün Wagner lideri Prigojin'in bulunduğu uçağın düşmesi sonucu ölmesi ise dünyada yankı uyandırdı. Suikast ihtimali akıllara gelirken Putin, intikam yeminleri eden Wagner askerlerinin olası bir isyanını önlemek için, tüm paralı askerlerin Rusya'ya bağlılık yemini etmesini zorunlu hale getiren kararnameyi imzaladı.

KREMLİN: PUTİN'İN EMİR VERDİĞİ İDDİALARI YALAN

Putin'e karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu. Prigojin'in Putin tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atılırken, özellikle İngiliz basınında yer alan iddialara Kremlin'den yanıt gecikmedi. Sözcü Dimitri Peskov basın toplantısında kendisine yöneltilen "Prigojin, Putin'in emriyle mi öldürüldü?" sorusuna "Tümüyle yalan" yanıtını verdi.

"PUTİN SON DÖNEM PRİGOJİN İLE GÖRÜŞMEDİ"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı'da dile getirilen iddiaları "tümüyle yalan" diye niteledi. Uçağın düşme nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Peskov, Putin'in son dönemde Prigojin ile görüşmediğini kaydetti.

OLASI BİR İSYANI ÖNLEMEK İÇİN İMZAYI ATTI

Öte yandan Afrika, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalarla Rusya'nın sahadaki önemli gücü olan Wagner askerlerinin, Prigojin'in ardından intikam yeminleri etmesi Putin'i harekete geçirdi. CNBC'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'i de ilgilendiren önemli bir kararname imzaladı. Prigojin'in ölümü sonrası grubun olası isyanının önüne geçmek isteyen Putin, kararnameyle, tüm paralı askerlerin/savaşçıların Rusya'ya bağlılık yemini etmesini zorunlu hale getirdi.

Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin, Prigojin'in ölümü sonrası intikam yemini eden paralı askerlere bağlılık yeminini zorunlu hale getiriyor - Son Dakika
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