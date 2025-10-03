Putin: Rusya, iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa Trump'ın Gazze'ye ilişkin önerilerini desteklemeye hazır - Son Dakika
Putin: Rusya, iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa Trump'ın Gazze'ye ilişkin önerilerini desteklemeye hazır

03.10.2025 00:42
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik Gazze planına ilişkin, "Sizin için beklenmedik olabilir ama iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa Rusya genel olarak bunları desteklemeye hazır. Bence her şeyin Filistin yönetimine devredilmesi daha iyi olur" dedi.

Rusya'nın önemli uluslararası düşünce kuruluşlarından Valdai Tartışma Kulübü'nün 22. oturumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına değindi.

"GAZZE'DEKİ DURUM, MODERN İNSANLIK TARİHİNDE KORKUNÇ BİR OLAY"

İsrail'in Gazze'yi işgali ve Gazze halkına saldırılarını eleştiren Putin, "Batı yanlısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bile 'Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığı haline geldi' dedi. Bundan daha trajik ve üzücü olan ne olabilir? Gazze'deki durum, modern insanlık tarihinde korkunç bir olay" ifadelerini kullandı.

Putin'den Trump'ın Gazze planına şartlı destek: İki devletli çözüme katkı sağlayacaksa desteklemeye hazırız

TRUMP'IN GAZZE PLANI: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME KATKI SAĞLAYACAKSA DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

Rusya'nın, Filistin krizinin çözümüne dair önerisinin değişmediğine vurgu yapan Putin, "Bize göre en köklü çözüm Filistin devletinin kurulmasıdır" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin krizinin çözümüne ilişkin idarenin Filistin yönetimine bırakılması önerisine destek vereceklerini belirten Putin, "Başkan Trump'ın Gazze'ye ilişkin önerilerine gelince, sizin için beklenmedik olabilir ama iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa genel olarak Rusya bunları desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Putin'den Trump'ın Gazze planına şartlı destek: İki devletli çözüme katkı sağlayacaksa desteklemeye hazırız

"HER ŞEYİN FİLİSTİN YÖNETİMİNE DEVREDİLMESİ DAHA İYİ OLUR"

Rus lider, sözlerine şu şekilde devam etti: "Anladığım kadarıyla bu plan idarenin Filistin yönetimine devredilmesini öngörüyor. Bence her şeyin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin yönetimine devredilmesi daha iyi olur"

Kaynak: İHA

Son Dakika

