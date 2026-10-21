Putin, St. Petersburg'da Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika
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Putin, St. Petersburg'da Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile Ukrayna krizini görüştü

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Putin, St. Petersburg\'da Trump\'ın özel temsilcisi Witkoff ile Ukrayna krizini görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etti. Görüşmede Putin, Trump'a Ukrayna krizine gösterdiği ilgi için teşekkür etti; Witkoff ise Oslo'daki müzakerelerin verimli geçtiğini aktardı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, St. Petersburg'da bir araya geldi. Putin, Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede, Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti. Putin, Witkoff'a Ukrayna heyeti ve Avrupalı liderlerle Norveç'te gerçekleştirdiği temaslar ile müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Witkoff, Putin'e Oslo'daki müzakerelerin verimli geçtiğini aktardı. Putin, Trump'ın son görüşmede insani kayıpların durdurulması için Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi gerekliliği üzerinde durduğunu kaydetti.

Witkoff ise Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra Rusya ile ABD arasında ekonomik ilişkileri geliştirme olasılıkları bulunduğunu ifade etti. Witkoff ayrıca Ukrayna'daki çözüm meselesine yönelik yaklaşımları ana hatlarıyla ortaya koyan belgeleri Putin'e sunacağını dile getirerek, Trump adına, dizel anlaşması kararı nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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