 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Putin, Ukrayna'daki savaşı kendi şartları çerçevesinde bitirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Putin, Ukrayna'daki savaşı kendi şartları çerçevesinde bitirmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı en kısa zamanda ancak sadece kendi şartları çerçevesinde bitirmek istediğini açıkladı. Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırılara karşılık verileceğini belirtti. Saldırılar sonucunda 25 kişi hayatını kaybederken, Putin sivillere yönelik suçların cezasız kalmayacağını vurguladı. Putin ayrıca Rus halkına Ukrayna'daki savaşa destek olmaları çağrısında bulundu.

Putin, Ukrayna\'daki savaşı kendi şartları çerçevesinde bitirmek istiyor
01.01.2024 - 19:50,
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk gününde yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı “en kısa zamanda” ancak “sadece kendi şartları çerçevesinde” bitirmek istediğini söyledi.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Rus lider, Ukrayna'nın Cumartesi günü Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırıya, “Ukrayna’nın askeri hedeflerine yönelik saldırıları artırarak” karşılık verileceğini söyledi.

Bir askeri hastaneye düzenlediği ziyaret sırasında konuşan Putin, “Sivillere yönelik hiçbir suç cezasız kalmayacak, bu kesin” dedi.

Ukrayna’nın 5’i çocuk 25 kişinin ölümüne ve 109 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırısı, Rusya’nın geçen hafta Ukrayna’ya yönelik şimdiye kadarki en geniş çaplı saldırılarından birini düzenlemesinin ardından geldi.

Ukraynalı yetkililer Cuma günü Rusya'nın Kiev dahil ülke çapında düzenlediği yoğun füze ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırılarında en az 30 kişinin öldüğünü, 160'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya'nın saldırılarda 158 SİHA kullandığını söyleyen Ukrayna ordusu, "Aynı anda bu kadar çok yerin hedef alındığını hiç görmedik" demişti.

Putin Pazartesi günkü konuşmasında Ukrayna güçlerini “Yeni Yıl’dan önce insanlar sokakta yürürken şehrin merkezini hedef almakla” ve “özellikle sivilleri vurmakla” suçladı.

Kiev ise Rusya’yı ülkeyi Pazartesi günü “rekor sayıda” SİHA’larla hedef almakla suçladı.

Putin Pazar günkü yeni yıl konuşmasında, Ukrayna'da yürüttüğü savaşa açıkça değinmeden, Rus halkına bir araya gelerek orduya destek olmaları çağrısı yaptı.

Rus lider askerleri, "hakikat mücadelesinin ön saflarında yer alan kahramanlar" olarak nitelendirdi.

2024 yılını “aile yılı" ilan eden Putin, konuşmasında ekonomiye de atıfta bulundu.

Aralık ayı başında Putin, beşinci kez göreve gelebilmek için Mart 2024'te yapılacak seçimlerde aday olacağını duyurmuştu.

Muhalefetin neredeyse tamamen susturulduğu ve basının devletin kontrolünde olduğu ülkede, 71 yaşındaki Putin'in yeniden devlet başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Ukrayna'daki savaşı kendi şartları çerçevesinde bitirmek istiyor - Son Dakika

BBC

20:51
ABD, Kızıldeniz'deki tüm savaş gemilerini çekiyor ABD, Kızıldeniz'deki tüm savaş gemilerini çekiyor
18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı
18:49
Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:17
Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası parkta toplanan insanların üzerine ağaç düştü Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası parkta toplanan insanların üzerine ağaç düştü

Son Dakika
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
18:49 Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:17 Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası parkta toplanan insanların üzerine ağaç düştü
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 21:08:53. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, Ukrayna'daki savaşı kendi şartları çerçevesinde bitirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement