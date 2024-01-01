Putin, Ukrayna\'daki savaşı kendi şartları çerçevesinde bitirmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk gününde yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı “en kısa zamanda” ancak “sadece kendi şartları çerçevesinde” bitirmek istediğini söyledi.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Rus lider, Ukrayna'nın Cumartesi günü Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırıya, “Ukrayna’nın askeri hedeflerine yönelik saldırıları artırarak” karşılık verileceğini söyledi.

Bir askeri hastaneye düzenlediği ziyaret sırasında konuşan Putin, “Sivillere yönelik hiçbir suç cezasız kalmayacak, bu kesin” dedi.

Ukrayna’nın 5’i çocuk 25 kişinin ölümüne ve 109 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırısı, Rusya’nın geçen hafta Ukrayna’ya yönelik şimdiye kadarki en geniş çaplı saldırılarından birini düzenlemesinin ardından geldi.

Ukraynalı yetkililer Cuma günü Rusya'nın Kiev dahil ülke çapında düzenlediği yoğun füze ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırılarında en az 30 kişinin öldüğünü, 160'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya'nın saldırılarda 158 SİHA kullandığını söyleyen Ukrayna ordusu, "Aynı anda bu kadar çok yerin hedef alındığını hiç görmedik" demişti.

Putin Pazartesi günkü konuşmasında Ukrayna güçlerini “Yeni Yıl’dan önce insanlar sokakta yürürken şehrin merkezini hedef almakla” ve “özellikle sivilleri vurmakla” suçladı.

Kiev ise Rusya’yı ülkeyi Pazartesi günü “rekor sayıda” SİHA’larla hedef almakla suçladı.

Putin Pazar günkü yeni yıl konuşmasında, Ukrayna'da yürüttüğü savaşa açıkça değinmeden, Rus halkına bir araya gelerek orduya destek olmaları çağrısı yaptı.

Rus lider askerleri, "hakikat mücadelesinin ön saflarında yer alan kahramanlar" olarak nitelendirdi.

2024 yılını “aile yılı" ilan eden Putin, konuşmasında ekonomiye de atıfta bulundu.

Aralık ayı başında Putin, beşinci kez göreve gelebilmek için Mart 2024'te yapılacak seçimlerde aday olacağını duyurmuştu.

Muhalefetin neredeyse tamamen susturulduğu ve basının devletin kontrolünde olduğu ülkede, 71 yaşındaki Putin'in yeniden devlet başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.