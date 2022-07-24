Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!

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Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra hem Ukrayna tarafından hem de Rusya tarafından çok sayıda ailenin dağılmasına da neden oldu.

RUS POLİSİNE ŞİKAYET ETTİ

Rus inşaatçı Sergei Obraztsov, kuaför eşi Yulia Bayko'yu Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rus karşıtı duygu ve düşüncelerini ifade ettiği için Rus polisine şikayet etti ve hakkın önlemler alınmasını istedi. Ukrayna doğumlu Yulia Boyko'nun, savaşı eleştirenleri hedef alan yeni katı Rus yasalarına göre suçlu bulunursa hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

OĞLUNU UKRAYNA'YA GÖTÜRMEKLE SUÇLADI

Mahkeme belgelerinde, eşinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün histeri içinde ağladığını iddia eden Sergei, Boyko'yu küçük oğlu Maksim'i anavatanı Ukrayna'ya geri götürmek istemekle de suçladı. Ayrıca Yulia'nın akrabalarını gelip Rusya'da yaşamaya davet ettiğini, ancak ''şaşırtıcı olmayan bir şekilde'' reddettiklerini söyledi.

OĞLUNUN RUS KARŞITI SÖYLEMLER KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Eşinin, sürekli olarak sosyal ağlarda kışkırtıcı gönderiler yayınladığını söyleyen adam, oğlunun da okulunda Rus karşıtı sloganlar attığını ve diğer çocuklarla tartıştığını iddia etti. Yulia'nın savaş karşıtı söylemleri nedeniyle Rus polisiyle zaten başının belada olduğunu da sözlerine ekledi.

7 YILDAN BU YANA EVLİLERDİ

The Sun Online'a konuşan anne Yulia, kocasının suçlamalarına mahkemede karşı çıkacağını söyledi. Yedi yıllık kocasını birkaç kez terk etmeye çalıştığını ve savaşın arifesinde boşanma talebinde bulununcaya kadar ilişkilerin kötüleştiğini de sözlerine ekleyen genç kadın, Sergei'nin savaş durumunu çocuğunu elinden almak için kullandığını iddia etti.

Şimdi ayrı olan çift, Moskova'nın 15 mil batısındaki küçük bir kasabada yaşıyor ve ebeveynlik görevlerini aralarında paylaştırıyorlar.