Roman Abramoviç, Chelsea Futbol Kulübü'nü satmaya karar verdiğini açıkladı - Son Dakika
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BBC

Roman Abramoviç, Chelsea Futbol Kulübü'nü satmaya karar verdiğini açıkladı

02.03.2022 23:12
Roman Abramoviç, Chelsea Futbol Kulübü'nü satmaya karar verdiğini açıkladı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden olan kulübün internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Abramoviç, kulübü "zor bir karar vererek" satışa çıkardığını ve hiçbir borcunun geri ödemesini istemeyeceğini açıkladı.

Açıklamasında, kulübe verdiği hiçbir borç ya da krediyi geri istemeyeceğini ve satıştan elde edeceği geliri savaş kurbanlarına bağışlayacağını belirtti:

"Bütün kararlarımı tüm samimiyetimle kulübün çıkarına hizmet edecek şekilde aldım. Mevcut durumda, kulübü satma kararını alırken bunun hem kulübün, hem taraftarların, hem çalışanların hem de kulübün sponsor ve ortaklarının yararına olduğuna inanıyorum. Kulübün satışı hızlandırılmış şekilde olmayacak, yasal süreç izlenecek.

"Ekibime, satıştan gelen net kârın bağışlanabileceği bir hayır kurumu oluşturmaları talimatını verdim. Kurum, Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarının yararına çalışacak."

55 yaşındaki Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çok yakın ilişki içinde olduğu iddia ediliyor; kendisi ise bu iddiaları yalanlıyor. Ancak yine de yaptırım tehdidi altında olduğunu düşünüyor.

Abramoviç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladıktan birkaç gün sonra kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devretmişti.

Çarşamba gün için milyarder Hansjorg Wyss, İsviçre gazetesi Blick'e verdiği röportajda, Londra kulübünü satın almak isteyip istemeyeceğinin kendisine sorulduğunu açıklamıştı.

Wyss'ın verdiği bilgiye göre Abramoviç, İngiltere Parlamentosu'nda gündeme getirilen yaptırımlara maruz kalmamak için kulübü "bir an önce elinden çıkarmak istiyor."

İş insanı Wyss, Abramoviç'in İngiltere'deki villalarını da hızlıca satmaya çalıştığını; kendisi dışında üç kişiye daha Chelsea'yi satın almaları için teklif gittiğini" söyledi.

Abramoviç Chelsea'yi 2003'te 140 milyon pound karşılığında almış; bu alışverişin hiçbir zaman para veya işle ilgili olmadığını; futbol ve kulübe duyduğu tutkuyla ilgili olduğunu söylemişti.

O tarihten sonra Chelsea gelişti ve dönüştü. Bir noktada kulüb, bir futbol takımının Premier Lig'in en tepe noktasında mücadele edebilmek için harcanması gereken maliyeti gösteren bir örnek haline dönüştü.

Abramoviç, toplamda kulübe en az 1,5 milyar pound kredi verdi. İadesini istemeyeceğini açıkladığı da bu para.

Abramoviç'in sahibiyken kulüp, Şampiyonlar Ligi kupasını iki kez, Premier Lig ve FA Kupasını beşer kez, Lig Kupası'nı üç kez kazandı, Avrupa Ligi'nde iki kez birinci oldu.

Ağustos 2021'de UEFA Süper Kupası ve bu yıl Şubat ayında Kulüp Dünya Kupası'nı alan takım, böylece Abramoviç kulübü satın aldığından beri alınabilecek her büyük ödülü almış oldu.

Abramoviç neden kulübü satıyor?

Geçen hafta İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı belgelerle Abramoviç'in İngiltere'de futbol kulübü sahibi olmaması gerektiğini söylemişti.

Kulüp menajeri Thomas Tuchel ise Cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna işgalinin, Chelsea'yi de belirsizliğe sürüklediğini söyledi ve "Şu anda tüm bu olanlardan Chelsea sorumlu değil. Kendimizi çok kötü hissediyoruz ve bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Avrupa'da uzun bir süre savaş olacağını düşünemezdim" diye konuştu.

Taraftar grubu The Chelsea Supporters' Trust ise, mütevelli heyeti ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Grup, "Ukrayna halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

Birçok Rus milyarder ve oligark, Avrupa Birliği yaptırımlarının hedefi oldu ve mal varlıkları donduruldu.

Abramoviç henüz İngiltere'nin yaptırım listesine girmedi. Ancak konunun parlamentoda gündeme gelmesi ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in nihayetinde Başbakan Boris Johnson'a Abramoviç'in neden yaptırım listesine alınmadığını sorması, Johnson'ın da "Bu noktada herhangi bir bireysel vakadan konuşmak uygun değil" diye yanıtlaması, yaptırım tehdidi altında olduğunu düşünen Abramoviç'i harekete geçirdi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden olan kulübün internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Abramoviç, bu kararın kendisi için "inanılmaz derecede zor olduğunu" ve kendisine "acı verdiğini" söyledi.

Roman Abramoviç, Chelsea Futbol Kulübü'nü satmaya karar verdiğini açıkladı
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Son Dakika Dünya Roman Abramoviç, Chelsea Futbol Kulübü'nü satmaya karar verdiğini açıkladı - Son Dakika

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