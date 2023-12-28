 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
RSV'ye Karşı Geliştirilen Antikor Bebekleri Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

RSV'ye Karşı Geliştirilen Antikor Bebekleri Koruyor

Üç ülkede yapılan araştırma, RSV'ye karşı geliştirilen antikorun bebeklerin hastaneye yatışlarını yüzde 80'den fazla azalttığını gösterdi. RSV, bebekler ve yaşlılarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Her yıl binlerce çocuk RSV nedeniyle hastaneye başvuruyor ve birçok çocuk hayatını kaybediyor. Yapılan çalışmada, nirsevimab adlı antikorun tek dozu verilen bebeklerde hastaneye yatış oranı yüzde 83 azaldı. RSV'den korunmak için burun akıntısı ve öksürük yaşayan bebeklerin birbirinden uzak tutulması öneriliyor.

RSV\'ye Karşı Geliştirilen Antikor Bebekleri Koruyor
28.12.2023 - 08:06,
Abone Ol

Üç ülkede yapılan araştırma, yaygın ve tehlikeli kış virüsü olan RSV’ye karşı bebekleri korumak için geliştirilen antikorun, hastaneye yatışları yüzde 80’den fazla azalttığını gösterdi.

Son yıllarda giderek daha sık görülmeye başlanan RSV’de (Respiratuar Sinsisyal Virüs) grip ve soğuk algınlığına benzer belirtiler görülüyor.

Virüs, özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Her yıl 30 bine yakın beş yaş altı çocuklar, RSV nedeniyle hastaneye başvuruyor.

Ortalama olarak 30 çocuk bu nedenle hayatını kaybediyor.

Lorna ve Russell Smith de oğulları Caolan hastaneye kaldırıldığında, kendilerini bir kabusun ortasında buldular.

Sekiz aylıkken virüsü kapan Caolan iki kez hastaneye kaldırıldı ve her iki durumda da bebeğe oksijen verildi.

Caolan bugün iki yaşında ve tam bir iyileşme gösterdi.

Anne Lorna RSV’yi duymadığını ve ne yapması gerektiğini bilmediğini anlatıyor: “Yüksek ateş nedeniyle zor nefes alıyordu ve uyku halindeydi. Çok endişlenmiştik”

Aile, İngiliz Sağlık Servisi’nin (NHS) onaylaması halinde RSV aşısını bir aylık oğulları Rian’a yaptırabilmeyi umuyor.

Harmonie adı verilen çalışmada, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki sekiz bin çocuk tarandı.

En büyüğü 12 aylık olan bu bebeklere nirsevimab’un tek dozu verildi.

New England isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, RSV nedenli hastaneye yatış oranı bu sayede yüzde 83 oranında azaldı.

Solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yatışlar ise yüzde 58 oranında düştü.

Yan etkiler ise tüm gruplarda benzerdi ve çoğunlukla da hafiftiler.

RSV'den korunma önerisi

Sanofi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Nirsevimab adlı tek dozluk antikor, İngiltere’de 2024 yılı için kullanım onayı aldı.

Hükümete aşılama konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluşan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), RSV bağışıklık programının bebekler ve ileri yaştakiler için sağlanması tavsiyesini verdi.

Uygulandıktan birkaç hafta sonra etkin hale gelen aşının aksine nirsevimab isimli antikor uygulanır uygulanmaz koruma sağlamaya başlıyor.

Günümüzde birçok bebeğin kış virüslerine karşı çok az koruması var.

Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan karantina önlemleri hastalığın yayılmasını engellemişti.

Ancak virüsün görülme sıklığının artması uzmanları kaygılandırıyor.

RSV'den korunmak için burun akıntısı ve öksürük yaşayan bebeklerin birbirinden uzak tutulması öneriliyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Russell Smith, RSV, Hastane, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya RSV'ye Karşı Geliştirilen Antikor Bebekleri Koruyor - Son Dakika

BBC

08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:43 Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: RSV'ye Karşı Geliştirilen Antikor Bebekleri Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement