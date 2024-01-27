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Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın - Son Dakika
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Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın

Rusya'nın Nevinnomyssk şehrinin belediye başkanı Mikhail Minenkov, ülkenin nüfus azalmasını durdurmak için erkeklere "kadınlara sessizce yaklaşma ve onları hamile bırakma" çağrısında bulundu. Minenkov, Ukrayna'nın işgali sonucu nüfusun düştüğü Rusya'da bu yöntemle nüfusun yeniden inşa edilebileceğini iddia etti.

27.01.2024 - 17:08,  Güncelleme: 17:13
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Rusya'nın güneyindeki Nevinnomyssk şehrinin Putin yanlısı belediye başkanı Mikhail Minenkov, ülkenin nüfusundaki azalmayı durdurmak için erkeklere kadınlara "sessizce yaklaşıp" onları gebe bırakma çağrısında bulundu.

"KADININIZA BU GECE SESSİZCE YAKLAŞIN"

Rusya'da Nevinnomyssk Belediye Başkanı Mikhail Minenkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu nüfusdaki korkunç düşüşe karşı despotça bir çözüm buldu. 46 yaşındaki belediye başkanı, 117 bin 500 kişilik bir nüfusa sahip olan Nevinnomyssk şehrine hitaben erkeklere çağrısında, kadınlara "sessizce yaklaşmalarını" söyledi. Minenkov, "Kadınınıza bu gece sessizce yaklaşın ve tam olarak dokuz ay sonra, yani 2024'ün sonunda, 700 değil, 10 bin kişiyi doğurun. Kalan 10 binini gelecek yıl yapın. Böylece, sevgili dostlarımız, şehrimizin anaokullarında 3 bin 20 çocuk değil, daha fazlası olacak."

Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
Mikhail Minenkov

Putin tarafından Çeçenya'daki savaş çabaları için Rusya'nın Kahramanı olarak onurlandırılan belediye başkanı, bu nüfusu yeniden inşa etmenin tek yolunun bu olduğunu iddia etti.

PUTİN: BİR AİLENİN EN AZ ÜÇ ÇOCUĞA İHTİYACI VAR

Son iki yılda 300.000'den fazla Rus öldü veya sakatlandı. 71 yaşındaki Putin, bu hafta öğrencilere erken yaşta çocuk sahibi olmaya ve en az üç çocuk yapmaya başlamalarını söyledi. Putin, "İnsanların ve nüfusun büyümesini sağlamak için bir ailenin en az üç çocuğa ihtiyacı var. Ve bunun gerçekleşmesi için ebeveynler hala gençken çocuk sahibi olmalıdır." dedi.

Rusya\'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

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