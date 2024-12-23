Rus Heyeti Tahran\'da Ekonomik İş Birliği İçin

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(ANKARA) - Rus Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelev başkanlığındaki bir Rus heyeti, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini arttırmak amacıyla Tahran'a gitti. Heyetin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmesi bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da önümüzdeki ocak ayında Rusya'ya bir ziyarette bulunacak.

Rus Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelev başkanlığındaki bir Rus heyeti, resmi bir ziyaret için Tahran'a gitti. Heyetin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceği bildirildi. Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerin 25 Aralık 2023'te imzaladığı İran'la tam ölçekli serbest ticaret anlaşması hususunda gerçekleştirilen bu ziyarette, Rus Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdikten sonra Rus iş dünyasının vergilerden yılda yaklaşık 300 milyon dolar tasarruf edeceğini söyledi. Overchuk, "Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Rus iş dünyası için yıllık gümrük vergilerinden yaklaşık 300 milyon dolar tasarruf anlamına gelecek" dedi.

Overchuk, Rusya'nın "anlaşma kapsamında düzenlenecek yeni gümrük vergilendirmelerinin mümkün olan en kısa sürede başlamasına büyük ilgi duyduğunu" belirterek, "Böylece mallarımız İran pazarına vergisiz olarak daha hızlı ulaşsın ve İran malları pazarımızı doyurarak fiyat durumunu iyileştirsin, pazarımızdaki arzı iyileştirsin" dedi.

İran ve Rusya, Ocak 2025'te "stratejik ortaklık" anlaşması imzalayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, Tahran ve Moskova'nın muhtemelen Ocak 2025 ortasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalayacağını bildirdi. Bekayi, İran-Rusya ortaklık anlaşmasının ne zaman imzalanabileceği sorulduğunda, "Önümüzdeki süreçte ikili bir toplantıda bu yapılacak. İnşallah anlaşma Dey ayı sonunda (21 Aralık ile 19 Ocak arasındaki döneme denk gelen zaman) imzalanacak" dedi.

Pezeşkiyan, Rusya'ya gidecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaklaşan Rusya ziyareti sırasında Tahran'la yeni bir temel anlaşmanın imzalanmasını beklediğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, "ziyaretin tarihinin henüz belirlenmediğini ancak Moskova ve Tahran'ın kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalanmasını ertelemeye niyetinin olmadığını" belirtti.