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Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti - Son Dakika

Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti

21.10.2021 08:31

Rus basını, Washington'ın Moskova'daki enerji zirvesinde Vladimir Putin'e yönelik "flörtöz" tavırlarıyla gündem yaratan ABD'li gazeteci Hadley Gamble'i özel olarak gönderdiği öne sürüldü. Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için ABD hükümetince özel olarak seçildiğini öne süren Rusya basını, "ABD'nin Putin kumarı" şeklinde manşetler attı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası panelinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı bir oturumun moderatörlüğünü yapan ABD merkezli "CNBC" kanalından gazeteci Hadley Gamble'ın, flörtöz tavırlarıyla Putin'in dikkatini dağıtmak için "özel olarak" gönderildiği iddia edildi.

"ABD'NİN PUTİN KUMARI" MANŞETLERİ ATILDI

Rus gazeteciler, Putin ile söyleşi sırasında bacağını öne uzatarak sallayan ve flörtöz bakışlar atan Gamble'ın ajan gibi ABD hükümetince özel olarak gönderildiğini öne sürerken, dünya basınında Gamble'ın İngilizce'de aynı zamanda "kumar" anlamına gelmesi nedeniyle "ABD'nin Putin kumarı" şeklinde manşetler yayınlandı.

Rus medyasından bomba iddia: ABD'li sunucu, Putin'in dikkatini dağıtmak için özel olarak gönderildi

WASHINGTON TRUMP'IN İNTİKAMINI ALDI

Rus gazeteciler, Putin'in 2019'da Japonya'da gerçekleşen görüşmede ABD'nin o dönemki başkanı Donald Trump'ın dikkatini dağıtmak amacıyla güzel ve seksi çevirmen seçtiğine dair iddialara karşılık olarak Washington'ın "intikam" aldığını söyledi.

"SHAREN STONE'UN MÜSTEHCEN SAHNELERİNİ AKILLARA GETİRDİ"

Putin yanlısı Rus gazeteci Olga Skabeeva, Gamble'ın Putin'i hedef alan ABD "özel operasyonunun" bir parçası olduğunu öne sürerken, eski politikacı Mikhail Markelovm ayrıca Gamble'ı ABD'nin "gizli silahı" olarak nitelendirdi. Putin'in propagandacısı Dmitry Kiselyov ise Gamble'ın kendini cinsel bir nesne olarak konumlandırdığını belirterek bacak hareketlerinin, "Temel İçgüdü" filminde baş rol oyuncusu Sharon Stone'un müstehcen sahnelerini akıllara getirdiğini söyledi.

Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti

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Son Dakika Dünya Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti - Son Dakika
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