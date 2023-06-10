Rus ordusu Odessa'yı hedef aldı: 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rus ordusu Odessa'yı hedef aldı: 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

10.06.2023 18:48

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu gece saatlerinde seyir füzeleri, İskender balistik füzeleri ve İran yapımı Shahed-136/131 insansız hava araçlarıyla Harkov ve Odessa bölgelerini hedef aldı.

2 FÜZE VE 20 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Hava savunma sistemleri 2 seyir füzesi ile 20 İHA'yı düşürdü. İmha edilen İHA parçaları Odessa'da bir apartmana isabet ederken, 3 sivil hayatını kaybetti, hamile bir kadın ve 2 çocuk dahil olmak üzere 27 kişi yaralandı.

ASKERİ HAVAALANI VURULDU

Poltava bölgesine gerçekleştiren saldırıda ise Myrhorod askeri havaalanı vurulurken, altyapı ve teçhizatta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rus ordusu Odessa'yı hedef aldı: 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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