Rus ordusu Odessa'yı hedef aldı: 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

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Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu gece saatlerinde seyir füzeleri, İskender balistik füzeleri ve İran yapımı Shahed-136/131 insansız hava araçlarıyla Harkov ve Odessa bölgelerini hedef aldı.

2 FÜZE VE 20 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Hava savunma sistemleri 2 seyir füzesi ile 20 İHA'yı düşürdü. İmha edilen İHA parçaları Odessa'da bir apartmana isabet ederken, 3 sivil hayatını kaybetti, hamile bir kadın ve 2 çocuk dahil olmak üzere 27 kişi yaralandı.

ASKERİ HAVAALANI VURULDU

Poltava bölgesine gerçekleştiren saldırıda ise Myrhorod askeri havaalanı vurulurken, altyapı ve teçhizatta hasar meydana geldi.