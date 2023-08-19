Rusya'dan Çernihiv'e füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - Son Dakika

Rusya'dan Çernihiv'e füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:54

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine gerçekleştirdiği füze saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentini hedef aldı. Çernihiv Belediye Başkanı Oleksandr Lomako sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 117 kişi yaralandığı duyurdu. Saldırı anı şehirde bazı güvenlik kameraları ve cep telefonlarınca kaydedildi.

Rus Ordusunun Çernihiv'e Füze Saldırısında Ölü Sayısı 7'ye, Yaralı Sayısı 117'ye Ulaştı

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ MEYDAN HEDEF ALINDI

Şehir merkezindeki meydanın hedef alındığı saldırıda tiyatro binası, park halindeki araçlar ve çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi.

Rus Ordusunun Çernihiv'e Füze Saldırısında Ölü Sayısı 7'ye, Yaralı Sayısı 117'ye Ulaştı

"RUSYA'NIN BU SAVAŞI KAYBETMESİ GEREKİYOR"

İsveç'e çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir Rus füzesi şehrin tam merkezine, Çernihivimize isabet etti. Bir meydan, bir üniversite, bir tiyatro. Rusya'nın acı ve kayıp gününe dönüştürdüğü sıradan bir Cumartesi. Ölü ve yaralılar var. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Rus terörüne karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapalım. Yaşamın kazanması için Rusya'nın bu savaşı kaybetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rus Ordusunun Çernihiv'e Füze Saldırısında Ölü Sayısı 7'ye, Yaralı Sayısı 117'ye Ulaştı
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Çernihiv'e füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:14 Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı
17:10 Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı
17:06 Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı dizi iptal edildi
17:01 Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı Kusursuz dizisi ikinci kez iptal edildi
16:54 Beşiktaş Futbolcusu Ajdin Hasic Sarajevo'ya Kiralandı
16:49 Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı
16:52 Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:48 Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü'ne imza attı
16:11 İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde
16:07 Jorge Jesus'un getirdiği King'e İsmail Kartal kapıyı gösterdi! Satış listesine konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 17:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Çernihiv'e füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement