Rusya'dan Çernihiv'e füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı

Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentini hedef aldı. Çernihiv Belediye Başkanı Oleksandr Lomako sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 117 kişi yaralandığı duyurdu. Saldırı anı şehirde bazı güvenlik kameraları ve cep telefonlarınca kaydedildi.

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ MEYDAN HEDEF ALINDI

Şehir merkezindeki meydanın hedef alındığı saldırıda tiyatro binası, park halindeki araçlar ve çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi.

"RUSYA'NIN BU SAVAŞI KAYBETMESİ GEREKİYOR"

İsveç'e çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir Rus füzesi şehrin tam merkezine, Çernihivimize isabet etti. Bir meydan, bir üniversite, bir tiyatro. Rusya'nın acı ve kayıp gününe dönüştürdüğü sıradan bir Cumartesi. Ölü ve yaralılar var. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Rus terörüne karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapalım. Yaşamın kazanması için Rusya'nın bu savaşı kaybetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.