Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu

22.08.2022 15:40
Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu

Rusya'da hem devam eden Ukrayna savaşı hem de Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın öldürülmesi nedeniyle gergin bir ortam hakimken, eşiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Kremlin Sözcüsü Peskov ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tarihinin en hareketli dönemlerinden birini geçiren Rusya'da Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırdı. Diğer yandan Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Dimitri Peskov ve eşi Tatiana Navka, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken tatile çıkmaları ile gündem oldular. İkilinin, Türkiye tatilinden paylaştıkları eğlence görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu

ÖZEL BİR YAT KİRALADILAR

Geçen hafta eşi ile Türkiye'ye gelen ve özel bir yat kiralayarak eşi ile tatil yapan Navka, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabından eğlendiği bir gecenin görüntülerini paylaşınca çift gündem oldu. Görüntülerde Navka, özellikle Ege adalarında yaygın olan tabak kırma geleneğini uyguluyordu ve açık havada bir restoranda çok sayıda tabağı neşeli bir şekilde kırıyordu.

Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu

TAVERNA BENZERİ MEKANA GİTTİLER

47 yaşındaki kadının tartışma yaratan eğlence anlarını gösteren bu görüntülerin Türkiye'de mi yoksa bir Yunan adasında mı çekildiği bilinmiyor. Ancak hem Navka hem de Peskov ABD ve AB tarafından savaş dolayısıyla yaptırım uygulanan kişiler arasında yer aldığından, Türkiye'de taverna benzeri bir yere gittikleri tahmin ediliyor.

Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, savaş hala devam ederken Putin'in sözcüsü ve eşinin parti yaptıklarını anları paylaşmalarına inanamadılar. Bazı kullanıcılar çok daha mütevazı davranmaları gerektiğini söyledi ve paylaşımı uygunsuz buldu. Gönderinin altındaki binlerce yorum ise Navka'yı pervasız ve düşüncesiz davranması sebebiyle kınıyordu.

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Kremlin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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