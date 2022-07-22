Rusya'dan 39 Avustralyalı güvenlik gücü ve bakanlık yetkilisine yaptırım - Son Dakika
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Rusya'dan 39 Avustralyalı güvenlik gücü ve bakanlık yetkilisine yaptırım

22.07.2022 17:17
Rusya'dan 39 Avustralyalı güvenlik gücü ve bakanlık yetkilisine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Avustralya'nın İçişleri Bakanlığı'ndaki, polis teşkilatındaki ve sınır polisi teşkilatındaki 39 üst düzey çalışana yaptırım uyguladığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Avustralya'nın İçişleri Bakanlığı'ndaki, polis teşkilatındaki ve sınır polisi teşkilatındaki 39 üst düzey çalışana yaptırım uyguladığını duyurdu. Bakanlık, bu kişilerin Avustralya tarafından uygulanan yeni yaptırımlara karşılık olarak Rusya'Nın ulusal kara listesine alındığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Canberra'nın, Magnitsky Yasasının Avustralya versiyonuna uygun olarak resmi yaptırımları kabul etmesine yanıt olarak Rusya Federasyonu, (Rusya) ulusal kara listeye kolluk kuvvetleri, sınır kuvvetleri ve Avustralya'nın savunma sektörü müteahhitlerindeki 39 kişiyi ekledi" denildi.

Kara listeye alınan Avustralyalı yetkililer arasında emniyet müdürleri, ceza infaz kurumlarının üst düzey yetkilileri, acil durumlar genel direktörü, sınır polis teşkilatı üst düzey yetkilileri ve İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri bulunduğu belirtildi.MAGNİTSKY YASASI NEDİR?

Magnitsky Yasası, 2009 yılında bir Moskova hapishanesinde Rus vergi avukatı Sergei Magnitsky'nin ölümünden sorumlu Rus yetkilileri cezalandırmayı amaçlayan ve Aralık 2012'de Başkan Barack Obama tarafından yasalaştırılan ve ABD Kongresi tarafından kabul edilen iki partili bir yasa tasarısıdır. Eski ismiyle 'Rusya ve Moldova Jackson-Vanik İptal ve Sergei Magnitsky Hukukun Üstünlüğü Yasası' olarak bilinen 2012 Hesap Verebilirlik Yasasıdır. 2016 Küresel Magnitsky Yasası, ABD hükümetine dünya çapında insan hakları suçlusu olarak kabul edilen yabancı hükümet yetkililerine yaptırım uygulama, varlıklarını dondurma ve ABD'ye girmelerini yasaklama yetkisi veriyor.


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Avustralya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan 39 Avustralyalı güvenlik gücü ve bakanlık yetkilisine yaptırım - Son Dakika

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