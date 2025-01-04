Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD'yi tedirgin etti - Son Dakika
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Dünya

Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD'yi tedirgin etti

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ABD ve Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı ile ilgili konuştu. Blinken, ''Eğer bu ihtimal yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktıysa, bu çok ciddi bir durum'' diyerek endişelerini dile getirdi.

04.01.2025 15:00  Güncelleme: 15:08
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Rusya'nın nükleer silahla ilgili hamleleri dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da endişelerini dile getirdi.

"BU ÇOK CİDDİ BİR DURUM"

Blinken, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığından "son derece endişe duyduklarını" söyledi. Financial Times'a verdiği röportajda Blinken, "Eğer bu ihtimal yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktıysa, bu çok ciddi bir durum" dedi.

"PEKİN, MOSKOVA'YA UYARILARDA BULUNABİLİR"

Blinken, Çin'in Rusya'yı sınırlamak için yardımcı olabileceğini düşündüğünü ve Pekin'in Moskova'ya bu konuda uyarılarda bulunabileceğini ifade etti. Ayrıca, Washington'un Çin'e Rusya'nın nükleer silahlarını uzaya yerleştirme planlarından bahsettiğini ve bunun Pekin'i harekete geçirebileceğini söyledi.

PUTIN: NÜKLEER SİLAHLARI İLK KULLANAN TARAF OLMAYACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın nükleer silahları ilk kullanan taraf olmayacağını ve bu tür silahların yalnızca en son çare olarak düşünüldüğünü defalarca dile getirmişti.

RUSYA NÜKLEER DOKTRİNİ ONAYLADI

Kasım ayında Putin, Rusya'nın güncellenmiş nükleer doktrinini onaylamıştı. Doktrine göre, nükleer silahların kullanımı yalnızca aşırı ve zorunlu bir önlem olarak görülüyor. Ancak diğer taraftan Moskova, nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer gücü olan bir başka ülkenin desteğiyle Rusya'ya yönelik bir saldırıyı "ortak saldırı" olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.

Rusya\'nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD\'yi tedirgin etti

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD'yi tedirgin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    suriyeden arkasına bile bakmadan çıkıp giden rusyamı Amerikayı tedirgin etmiş :)) 4 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ckal ferat Rusya'yı Hafife alma evinde otururken Rusya'dan gotune fuze gonderir 9 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    ABD işgalci olacağı zaman nükleer silahların bahane ediyor 2 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferhat benden başkası annene çakamaz evladim 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    serkan anneneArkdanGönderdiler galiba 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    serkan beyaztenlianneneSor onunlaNeler yaptığımı anlatsin 1 0 Yanıtla
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