Rusya'nın nükleer silahla ilgili hamleleri dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da endişelerini dile getirdi.
Blinken, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığından "son derece endişe duyduklarını" söyledi. Financial Times'a verdiği röportajda Blinken, "Eğer bu ihtimal yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktıysa, bu çok ciddi bir durum" dedi.
Blinken, Çin'in Rusya'yı sınırlamak için yardımcı olabileceğini düşündüğünü ve Pekin'in Moskova'ya bu konuda uyarılarda bulunabileceğini ifade etti. Ayrıca, Washington'un Çin'e Rusya'nın nükleer silahlarını uzaya yerleştirme planlarından bahsettiğini ve bunun Pekin'i harekete geçirebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın nükleer silahları ilk kullanan taraf olmayacağını ve bu tür silahların yalnızca en son çare olarak düşünüldüğünü defalarca dile getirmişti.
Kasım ayında Putin, Rusya'nın güncellenmiş nükleer doktrinini onaylamıştı. Doktrine göre, nükleer silahların kullanımı yalnızca aşırı ve zorunlu bir önlem olarak görülüyor. Ancak diğer taraftan Moskova, nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer gücü olan bir başka ülkenin desteğiyle Rusya'ya yönelik bir saldırıyı "ortak saldırı" olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.
Son Dakika › Dünya › Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığı ABD'yi tedirgin etti - Son Dakika
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