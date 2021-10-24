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Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli - Son Dakika

Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli

24.10.2021 10:28

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO'ya "Rusya'ya karşı silah kullanma" teklifine çok sert bir cevap verdi. Şoygu, "Almanya Savunma Bakanı, geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını iyi bilmelidir" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada, Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO'nun ülkesinin sınırlarına doğru sürekli güç çektiğini belirtti.

"NATO EŞİT DİYALOG KURMAYA HAZIR DEĞİL"

Şoygu, "Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmelidir. Avrupa'da güvenlik, ancak Rusya'nın çıkarlarına halel getirmeden ortak bir şekilde sağlanabilir. Fakat bu konuda NATO eşit diyalog kurmaya hazır değil." ifadesini kullandı.

NATO'nun Afganistan'a yönelik çevreleme politikasının sonucunu "felaket" olarak nitelendiren Şoygu, bütün dünyanın halihazırda bununla meşgul olduğuna işaret etti.

NE OLMUŞTU?

21 Ekim'de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bir radyo programında NATO'nun Rusya'yı nükleer silahlarla hava sahası dahil çevrelemeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "NATO'nun bu silahları kullanmaya hazır olduğunu Rusya'ya açık bir şekilde belirtmesi gerektiği" şeklinde cevap vermişti.

Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli

Annegret Kramp-Karrenbauer, Sergey Şoygu, Almanya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli - Son Dakika Dünya


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