Rusya'dan Ukrayna'ya Misilleme Tehdidi

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(ANKARA) - Rusya, Ukrayna tarafından Belgorod sınır bölgesine ateşlenen ABD yapımı sekiz ATACMS füzesini düşürdüğünü ileri sürerek, misilleme yapacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün "3 Ocak'ta Ukrayna topraklarından Belgorod bölgesine ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanılarak bir füze saldırısı gerçekleştirilmeye çalışıldı" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Batılı küratörler tarafından desteklenen Kiev rejiminin bu eylemlerine misliyle karşılık verilecektir" denildi ve tüm füzelerin düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kuzeybatıdaki Leningrad bölgesinde birkaç insansız hava aracının ve Ukrayna'nın geçen yaz sonunda sürpriz bir saldırı başlattığı Kursk'ta da birinin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin toplam sekiz ATACMS füzesini düşürdüğünü belirtmiş, ancak bunun ne zaman ve nerede yapıldığını açıklamamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ATACMS kullanarak yaptığı saldırılara Rusya'nın yeni nükleer kapasiteli balistik füzesi "Oreshnik" ile karşılık verme tehdidinde bulundu. Putin, geçen yıl da Ukrayna'nın Rus topraklarını uzun menzilli Batı silahlarıyla vurmaya devam etmesi halinde Kiev'in merkezini hipersonik bir balistik füzeyle vurmakla tehdit etmişti.

Ukrayna'daki yetkililer ise Rusya'nın bu suçlamalarına henüz yanıt vermedi.

"Sivillere yönelik ölümcül saldırı" suçlamaları

Hem Kiev hem de Moskova yılbaşından bu yana birbirlerini "sivillere yönelik ölümcül saldırılarla" suçluyor. Kharkiv Bölge Valisi Oleg Synegubov, dün Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki bölgede bir köye düzenlenen Rus saldırısında, 74 yaşında bir kişinin öldüğünü açıkladı. Yerel yetkililer, Rusya'nın dün Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda ikisi çocuk olmak üzere en az üç kişinin yaralandığını bildirdi. Sumy, Rusya'nın Kursk bölgesiyle sınır komşusu ve aylardır Rus güçleri tarafından düzenli olarak bombalanıyor.

Ukrayna ordusu, dün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Pokrovsk kenti yakınlarında, kenti güneyden kuşatmak ve Ukrayna birliklerinin ikmal yollarını kesmek amacıyla saldırılar düzenlediğini belirtti.

Zelensky: "Rusya, 2025'in ilk üç gününde Ukrayna hedeflerine 300 saldırı uçağıyla saldırdı ve 20 füze fırlattı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın 2025'in ilk üç gününde Ukrayna hedeflerine 300 saldırı uçağıyla saldırdığı ve 20 füze fırlattığını, ancak büyük bir kısmının Kiev güçleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Zelensky, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, "Acımasız bir yoğunlukla devam eden bu tür Rus terörü, hem bizim hem de tüm ortaklarımızın hava savunma kalkanımızı ve Patriot sistemlerinden mobil ateş gruplarına kadar tüm sistemik bileşenlerini güçlendirme çabalarını azaltmamamızı gerektiriyor" dedi.

Biden, önümüzdeki günlerde Ukrayna için ek güvenlik yardımı açıklayacak

Görevi 20 Ocak'ta sona erecek ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl Kiev'in Rusya'ya karşı uzun menzilli silahlar kullanmasına izin vermiş, Kremlin de "bunu yaklaşık üç yıldır devam eden çatışmanın vahim bir şekilde tırmanması" olarak nitelendirerek kınamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Biden'ın önümüzdeki günlerde Ukrayna için ek güvenlik yardımı açıklayacağını belirtti.

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump, geçen ay verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın çatışmayı "tırmandırdığını" söylediği silahları kullanmasına "şiddetle" karşı olduğunu vurgulamıştı.

Blinken, görevdeki son zamanlarında Rusya- Ukrayna savaşını ele alacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta sonu görevdeki son seyahatine çıkarak Güney Kore, Japonya ve Fransa'yı ziyaret edecek. Paris'teki toplantılarda Fransız yetkililerle Avrupa'nın güvenliği ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ele alması beklenen Blinken, Trump hükümeti görevi devralmadan önce Biden yönetiminin Kiev'e yönelik son çıkışını sergileyecek.

Fransız Avions Legendaires dergisine göre, ABD'den gelen askeri desteğin yanı sıra Kiev'in bu ay ilk Fransız Mirage 2000-5F çok amaçlı savaş uçaklarını teslim alacağı da bildirildi.