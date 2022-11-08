Rusya lideri Putin'in en yakınlarından biri olan Prigozhin'den olay sözler: ABD seçimlerine müdahale ettik - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'in en yakınlarından biri olan Prigozhin'den olay sözler: ABD seçimlerine müdahale ettik

08.11.2022 09:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Wagner grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin, ABD'de bugün yapılacak ara seçimler öncesi dünyayı şaşkına çevirecek bir itirafta bulundu. "Rusya, ABD'deki ara seçimlere müdahale ediyor" haberlerine yanıt veren Rus iş insanı, "Beyler, biz müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rus paralı asker grubunun kurucusu olarak bilinen iş insanı Yevgeny Prigozhin, ABD'de bugün yapılacak ara seçimler öncesinde şaşkına çeviren itiraflarda bulundu.

"ÖZENLİ ŞEKİLDE BİR CERRAH GİBİ İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Prigozhin, bir süredir tartışılan "Rusya, ABD seçimlerine müdahale etti mi?" tartışmasını sonlandıracak ifadeler kullandı. 61 yaşındaki Prigozhin, "Beyler, biz müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale edeceğiz" dedi. Dikkat çeken açıklamalarına devam eden Prigozhin, "Dikkatlice, özenli bir şekilde bir cerrah gibi işimizi yaptığımız gibi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ADAYLIĞINI KOYMASININ DA YOLUNU AÇABİLECEK

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Prigozhin, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in bir süre önce yaptığı "Rusya, ABD'deki ara seçimlere müdahale ediyor" haberine bu şekilde yanıt verdi. ABD için kritik bir öneme sahip olan ara seçimlerde Demokratlar'ın güç kaybetmesi hem ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin geri kalanında zorlanması anlamına gelecek hem de eski başkan Donald Trump'ın yeniden adaylığını koymasının da yolunu açabilecek.

KREMLİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

ABD merkezli sosyal medya analiz şirketi Graphika'nın geçen hafta yaptığı incelemeler sonucunda aşırı sağcı medya platformlarında Rusya'nın etkisinin görüldüğü belirlenmişti. Rusya, özellikle 2016'da yapılan ve Donald Trump'ın kazandığı seçimlerden sonra "sandığa müdahale etmekle" suçlanmıştı. Kremlin daha önce bu iddiaları yalanlamıştı.

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Son Dakika Dünya Rusya lideri Putin'in en yakınlarından biri olan Prigozhin'den olay sözler: ABD seçimlerine müdahale ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya lideri Putin'in en yakınlarından biri olan Prigozhin'den olay sözler: ABD seçimlerine müdahale ettik - Son Dakika
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