Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor - Son Dakika
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Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor

17.02.2022 23:11

ABD'nin çağrısı üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin çağrısı üzerine Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ile ilgili toplandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Kiev yönetimi tarafından Ukrayna'nın doğusunda savaş suçu işlediğini ve bu yönde belgelerin BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin temsilcilerine dağıttıklarını açıkladı.

''HAYALİ İŞGAL TARİHİNİ ÇOKTAN GEÇTİK''

Daha önce de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddialar doğrultusunda Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldığını hatırlatan Verşinin, "Uzun zaman önce herkese yapılması gereken her türlü açıklamayı yaptık. Hayali işgal tarihini çoktan geçtik. Bu nedenle kendimizi garip bir hale sokmaya gerek yok. Sorumluluğu Rusya'nın üzerine atma ve Rusya'yı çatışmanın ortasına sürükleme girişimleri savunulamaz ve hiçbir dayanağı yoktur. Asılsız iddialarla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanmaması, daha ciddi konularla toplantı yapılması gerekir. Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor" dedi.

MİNKS ANLAŞMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerinin Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik aldığı kararın eleştirilmesine tepki gösteren Verşinin, "Duma milletvekillerinin inisiyatifiyle olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bu nedenle spekülasyonlara değil birçok kişinin beklediği Minsk Anlaşmalarına dikkat çekmek önemlidir. Bu tür konuların BM Güvenlik Konseyi'nde ele alınmasından kaçınmak gerekir. Aksi takdirde dünyanın herhangi bir parlamentosunun herhangi bir kararına tepki göstereceğiz" dedi.

''ASIL AMAÇ BİZİM İÇİN AÇIKTIR''

"Asıl amaç bizim uzun vadeli yasal bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri konusundaki görüşmeleri sonlandırma arzusu "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı bahanesini ortaya atarak güvenlik garantileri görüşmelerini sonlandırmak istediğini savunan Verşinin, "Enformasyon saldırıları ve Rusya'nın askeri tehdidi hakkında bitmeyen açıklamalar. Bu bir örtü olarak kullanılıyor. Asıl amaç bizim için açıktır. Uzun vadeli yasal bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri konusundaki görüşmeleri sonlandırma arzusu" dedi.

Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor
Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor
Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor
Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor
Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor
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Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev istifa etti Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev istifa etti
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor - Son Dakika


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