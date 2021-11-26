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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!

26.11.2021 08:19

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG ile Moskova'da görüştü. Bu ziyaret sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki bir grubun Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesinin kaygıyla karşılandığı kaydedildi.

Son dönemlerde Beşar Esad yönetimiyle PKK'nın Suriye kanadı YPG arasında arabuluculuk görevi yürüten Rusya'dan yeni bir hamle geldi.

ÜST DÜZEY PROTOKOL UYGULANDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, PKK/YPG'nin elebaşlarından İlham Amed başkanlığındaki bir heyeti cuma günü Moskova'da üst düzey bir protokolle ağırladı.

MÜZAKERELER GÖRÜŞÜLDÜ

Heyette, terör örgütünün güdümündeki sözde Demokratik Suriye Meclisi üyeleri Sanharib Barsoum, Sihanok Dibo ve Hikmet Habib yer aldı. Görüşmede Cenevre'de süren Anayasa Komite çalışmaları ile Suriye ile PKK/YPG arasında yürütülen müzakereler ele alındı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ: KAYGILIYIZ

Öte yandan Ankara, PKK/YPG'nin Moskova'da ağırlanmasına sert bir açıklama ile tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesinin ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesinin kaygıyla karşılandığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Rusya, YPG, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! - Son Dakika Dünya


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