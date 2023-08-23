Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin görevden alındı

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Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'daki birliklerini de yöneten Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alındığını duyurdu.

YERİNE ATANAN İSİM DE BELLİ

Haberde, Ekim- Aralık 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanlığını yapan Surovikin'in durumuna ilişkin bilgiye yer verildi. Surovikin'in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığı belirtilen haberde, yerine geçici olarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Kurmay Başkanı Viktor Afzalov'un atandığı kaydedildi.

WAGNER'E SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Paralı savaşçı grubu Wagner'in 24 Haziran'da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner'e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

EV HAPSİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner'e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.