Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu - Son Dakika
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Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu

26.09.2022 21:53

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaçarak İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym'e evini açan Lorna ve Tony Garnett çifti, Sofia ile Tony arasında başlayan aşk nedeniyle ayrılmıştı. Tony Garnett'in Ukraynalı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkedeki milyonlarca insan da canlarını kurtarmak adına çevredeki ülkelere kaçtı. Bu insanlar arasında Avrupa ülkelerine kaçanlar da oldu. Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 22 yaşındaki mülteciye, İngiliz Lorna Garnett ve eşi Tony evlerini açtı. Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozuldu.

Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık evliliğini bitiren adamın son hareketi olay yarattı

KARISI SİTEM ETTİ

3 çocuk annesi olan Garnett, İngiliz medyasına açıklamalarda bulunarak Tony'nin kendisinden Lorna için ayrıldığını açıkladı. Lviv'den İngiltere'ye sığınmak zorunda kalan Sofiia'nın, ülkeye girdikten sonra Tony'yi "gözüne kestirdiğini" iddia eden Garnett, "Ona evimizin kapılarını açtık ve o bana böyle karşılık verdi" diyerek sitem etti.

Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık evliliğini bitiren adamın son hareketi olay yarattı

Sofiia'nın gelişinden 10 gün sonra Tony ve Sofiia'nın evden ayrılma kararı aldığını söyleyen Garnett, 10 yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki partnerinin kendisine "Hayatımın sonuna kadar onunla yaşamak istiyorum" dediğini de dile getirdi.

Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık evliliğini bitiren adamın son hareketi olay yarattı

SON HAREKETİ OLAY YARATTI

Tony ve Sofia'dan gelen son haber ise büyük yankı uyandırdı. Çift, yaşadıkları şiddetli tartışmanın ardından ilişkilerine nokta koymaya karar verdi. Ayrılık haberi de en ikilinin sevgili olduğunun yayılması kadar yankı uyandırdı.

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SON DAKİKA: Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu - Son Dakika
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