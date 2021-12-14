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Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı - Son Dakika

Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı

14.12.2021 13:27
Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı

Gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda görüntülenen Fransız FS Auvergne savaş gemisi Rusya'yı alarm durumuna geçirdi. Ukrayna'yı işgale hazırlanan Rusya, güdümlü füzeler taşıyan Fransız fırkateyninin Karadeniz'deki hareketlerini adım adım kontrol etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere Rus jetleri, geçen hafta da Karadeniz semalarında uçan Fransız Rafale jetlerinin önünü kesmiş ve görüntüler resmi televizyon Zvezda'da yayınlanmıştı.

Ukrayna'yı işgal hazırlıkları yapan Rusya, Karadeniz'e açılan Fransız FS Auvergne savaş gemisinin peşine düştü. Pazartesi gecesi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Fransız fırkateyni, sabah saatlerinde Karadeniz sularındaydı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'nun Auvergne'nin peşine düştüğünü ve yakından izlediğini açıkladı.

KARADENİZ'DEKİ HAREKETLERİ KONTROL EDİLİYOR

Resmi açıklamada, güdümlü füzeler taşıyabilen Fransız fırkateyninin Karadeniz'deki hareketlerinin kontrol edilmeye başlandığı belirtildi. Savaş gemisindeki Thales Herakles 3 boyutlu ve çok işlevli radar, baş direğe konumlandırılıyor. Radar izinin de La Fayette ile kıyaslanabileceği söyleniyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Fransız savaş gemisi Rusya'yı alarma geçirdi! Adım adım takip etmeye başladılar

GÖRÜNTÜLER RESMİ TELEVİZYONDA YAYIMLANDI

Rus jetleri, geçen hafta da Karadeniz semalarında uçan Fransız Rafale jetlerinin önünü kesmiş ve görüntüler resmi televizyon Zvezda'da yayınlanmıştı.

Rus donanması yaz mevsiminde hem ABD hem de İngiliz savaş gemilerinin peşinden ayrılmadı. Öyle ki, HMS Defender adlı İngiliz savaş gemisine Kırım'a yaklaştığı gerekçesiyle jetler tarafından uyarı ateşi açıldığı bile açıklandı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in 2021'in ilkbaharında Ukrayna sınırına 100 bin kişilik bir ordu yığmasıyla başlayan korku filmi, yılın son günlerinde yeniden vizyonda. Halihazırda Kırım çevresi ve Ukrayna sınırında yine yaklaşık 100 bin Rus askerinin varlığı biliniyor ve sosyal medyada sürekli sevkiyat görüntüleri paylaşılıyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Fransız savaş gemisi Rusya'yı alarma geçirdi! Adım adım takip etmeye başladılar

GERÇEK MERMİLERLE GÖZDAĞI

Rus ordusu son olarak Azak Denizi'nin kıyısındaki Rostov'da 1000'i aşkın askerin katıldığı tatbikat düzenledi ve gerçek mermilerle atış yapıldı. ABD istihbarat birimleri Ocak ayına kadar Putin'in Ukrayna sınırına 175 bin asker göndermeyi planladığını gösteren belgeler yayınladı ve Washington Post'un haberine göre Ocak ayında bir işgal başlayabilir.

Geçen hafta güvenli bir ağ üzerinden görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Vladimir Putin'in gündeminde, beklendiği gibi Ukrayna krizi vardı. Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda muhtemel bir işgalde Moskova'nın korkunç bir bedel ödeyeceğini birkaç kez yineledi. ABD lideri, Rus mevkidaşına karşı tamamen açık olduğun belirtip "Eğer Ukrayna'ya karşı harekete geçerse ekonomiyi yıkıp geçecek sonuçları olacak" dedi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Fransız savaş gemisi Rusya'yı alarma geçirdi! Adım adım takip etmeye başladılar

Hassas görüşmede muhtemel bir Rus müdahalesi durumunda Amerikan birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi ise hiçbir zaman masaya gelmedi. Ancak Biden daha fazla NATO ve ABD askerinin ittifakın doğusunda yer alan ülkelere gönderilebileceğini aktardı. Biden'ın sözleri, beklendiği gibi Rus medyasında yankı buldu. 'Biden Rusya'yı Avrupa'nın doğusuna asker göndermekle tehdit etti' başlığını kullanan Ria, Batılı ülkelerin Rusya sınırına asker yığmak için Ukrayna bahanesini kullandığını dile getirdi.

Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı

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Son Dakika Dünya Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı - Son Dakika
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