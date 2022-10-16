Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü - Son Dakika
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Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü

16.10.2022 12:04

Rusya, Kırım Köprüsü'nün patlatılmasından aylar sonra ilk defa başkent Kiev'i ağır bir şekilde bombalamıştı. Putin, dün tekrardan Kiev'e odaklanırken enerji altyapısını hedef aldı. Saldırının arkasından başkent sokakları uzun bir süre karanlığa mahkum oldu.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda neredeyse 8 ay geride kalırken başkent Kiev'de halk zor günler geçiriyor. Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından Putin, Kiev'i aylar sonra hedef almıştı. Başkentte enerji altyapılarına saldırıların ardından sokaklar karanlığa gömüldü. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Kuleba da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Kiev'de enerji altyapısını vurdu! Başkent sokakları karanlığa gömüldü

''CAN KAYBI YOK''

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev bölgesinde kilit önemdeki bir enerji tesisini füzeyle vurduğunu ve can kaybının olmadığını belirtti.

Rusya Kiev'de enerji altyapısını vurdu! Başkent sokakları karanlığa gömüldü

SOKAKLAR KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı, kullanılan lambaların büyük çoğunluğuna ise düşük voltajda elektrik verildi. Çağrının ardından kapanan dükkanların çoğunluğunda da vitrin ve tabela ışıkları kapatıldı. Kiev sokaklarında göz gözü görmesi zor hale geldi.

''ELEKTRİK KULLANIMINI SINIRLAMAYA ÇAĞIRIYORUM''

Kuleba, "Bugün, 17.00-23.00 saatlerinde tüm bölge sakinlerini elektrik kullanımını sınırlamaya çağırıyorum. Bu, hepimizin bu zorlukları daha az fark edilir şekilde geçmesini sağlayacaktır. Ancak bu tavsiyeye uymazsak komplikasyonlarla karşılaşacağız, mumları tekrar çıkarmamız gerekecek ve elektrik eksikliği ile ilgili tüm sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.

Rusya Kiev'de enerji altyapısını vurdu! Başkent sokakları karanlığa gömüldü


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Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü - Son Dakika
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