Rusya Kremenchuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu: En az 13 kişi öldü

ü Ukrayna'nın Kremenchuk kentindeki bir alışveriş merkezini hedef alan Rus roket saldırısında en az 13 kişinin öldürüldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Ukrayna lideri Volodymir Zelenskiy, saldırı anında alışveriş merkezinde 1000'den fazla kişi olduğunu duyurdu.

Zelenskiy, "Bu hata sonucu olan bir saldırı değil, Rusya bu alışveriş merkezini hesaplayarak vurdu" dedi.

Ukrayna lideri, saldırıyı "Avrupa tarihindeki en utanmaz terör saldırısı" olarak da tanımladı.

Kremenchuk, Kiev'in yaklaşık 300 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Yerel saatle 4 sıralarında roket saldırısına uğrayan alışveriş merkezi olay sonrası büyük zarar gördü. Zelenskiy ölü sayısının artabileceğini söyledi.

BM ve Ukrayna'nın müttefikleri tarafından kınanan saldırı için Moskova açıklama yapmadı.

Rusya'nın BM'deki Büyükelçi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Ukrayna'nın olayı kullanarak, NATO zirvesi öncesi sempati toplamaya çalıştığını savundu.

Polyanskiy, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının beklenmesi gerektiğini söyleyen bir Twitter paylaşımı yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise saldırıyı "elim" olarak tanımladı.

'Bu en acımasız müzakere taktiği'

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Joe Inwood, saldırının "Rusya'nın acımasız bir müzakere taktiği" olduğu yönündeki değerlendirmeyi ele alıyor.

"Rusya henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı ama bugüne dek her seferinde sivillerin hedef alındığı iddiasını yalanladı.

"Ama ilk anda bile bu saldırının, G7 liderlerinin Ukrayna'ya yeni yardımı görüşeceği toplantı öncesi, Moskova'nın yeni bir mesaj vermeye çabası olduğu değerlendiriliyor.

"Eğer Rusya'nın diplomasi yöntemi böyle ise, bu en acımasız müzakere taktiği"

Saldırı, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD liderleri Almanya'da buluşmaları ile eş zamanlı olarak yaşandı.

Liderler başka konularla birlikte yaptırımları sıkılaştırmayı da ele alacak.

Hedef alınan Kremenchuk'ta 2021 yılında yapılan nüfus sayımına göre 220 bin kişi yaşıyordu.